Samantha Ruth Prabhu Marries Raj Nidimoru: सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई राज निदिमोरु संग शादी! ईशा योग सेंटर में संपन्न हुई पारंपरिक रस्में; सामने आईं पहली तस्वीरें

Samantha Ruth Prabhu Marries Raj Nidimoru: दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु अब आधिकारिक रूप से शादीशुदा हो चुकी हैं. सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ सात फेरे लिए. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की शादी तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में एक बेहद निजी और आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुई. शादी में सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे और इसे सादगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित किया गया. समारोह के बाद सामंथा ने अपनी शादी की पहली आधिकारिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, जिनके सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई. स्मृति मंधाना संग शादी टलने के बाद पहली बार पेरेंट्स के साथ दिखे पालाश मुच्छल, मुंबई एयरपोर्ट पर पापराज़ी से बचते आए नजर, देखें वायरल वीडियो

पहली तस्वीरें हुईं वायरल

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

सामंथा अपनी शादी में लाल बनारसी साड़ी और गोल्ड बॉर्डर के साथ बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थीं. वहीं दूल्हे राज निदिमोरु ने क्रीम कलर का कुर्ता पहनकर अपनी सादगी से सभी का दिल जीत लिया. दोनों की मुस्कुराहट और एक-दूसरे के प्रति स्नेह तस्वीरों में साफ झलक रहा है. दोनों की वेडिंग फोटोज पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, जहां फैंस और फिल्मी सितारे उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.