Dhurandhar Movie Review: रणवीर सिंह का धमाल, दमदार एक्शन और रोमांच से भरपूर जासूसी ड्रामा

फिल्म धुरंधर पोस्टर (Photo: File Image)

Dhurandhar Movie Review: ‘धुरंधर’(Dhurandhar) की कहानी पर ऑपरेशन ल्यारी की छाप साफ झलकती है, वही ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान ने अपने देश में सक्रिय गैंग्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी. फिल्म में अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) मेजर इक़बाल, एक चालाक आईएसआई एजेंट की भूमिका निभाते हैं जो भारत को अस्थिर करने की साजिशों में जुटा है और कराची के अंडरवर्ल्ड को भी कंट्रोल करता है. कहानी 1999 के IC-814 हाइजैक और 2001 के संसद हमला जैसे अहम घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ती है. एक तरफ मेजर इक़बाल भारत में खौफ फैलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय इंटेलिजेंस के तेज़-तर्रार अधिकारी अजय सान्याल (आर. माधवन) उसका दांव पलटने में लगे हैं. इस मिशन में अजय सान्याल को एक ऐसे इंसान की मदद चाहिए, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता. यही पर रणवीर सिंह का एंट्री होती है. बाहर से मस्त-मौला दिखने वाला उनका किरदार असल में भारत का ऐसा गुप्त हथियार है जो दुश्मनों को धूल चटा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. यह भी पढ़ें: Palash Muchhal Spotted at Mumbai Airport: स्मृति मंधाना संग शादी टलने के बाद पहली बार पेरेंट्स के साथ दिखे पालाश मुच्छल, मुंबई एयरपोर्ट पर पापराज़ी से बचते आए नजर, देखें वायरल वीडियो

फिल्म: धुरंधर

कास्ट: रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त

निर्देशक और लेखक: आदित्य धर

निर्माता: ज्योति देशपांडे और लोकेश धार (जियो स्टूडियोज, बी62 स्टूडियोज)

रनटाइम: 3 घंटे 24 मिनट

जॉनर: स्पाई थ्रिलर

रेटिंग: 4 स्टार्स

परफॉर्मेंस: रणवीर सिंह फिल्म में एक शानदार कमबैक करते दिखाई देते हैं, एनर्जी, एक्शन, स्टाइल… सबकुछ चरम पर. उनका हर सीन एंटरटेनिंग है. अर्जुन रामपाल अपने निगेटिव किरदार में बेहद खतरनाक और क्रूर नज़र आते हैं. उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस फिल्म में डर का एहसास पैदा करता है. आर. माधवन ने आईबी चीफ के किरदार में गजब की पकड़ दिखाई है, लुक, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी सब बेहतरीन. अक्षय खन्ना अपने एक्सप्रेशन्स और संवादों से हर सीन में अलग ही आकर्षण जोड़ते हैं.

म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर: फिल्म का संगीत ठीक-ठाक है, लेकिन इसकी असली ताकत इसका बैकग्राउंड स्कोर है. खासकर एक्शन सीन्स में बीजीएम माहौल को और तीखा बनाता है, जिससे दर्शकों पर मजबूत प्रभाव पड़ता है.

फाइनल टेक: आदित्य धर ने एक ऐसी स्पाई थ्रिलर पेश की है जो शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है. दमदार परफॉर्मेंस, स्टाइलिश एक्शन और कहानी के ट्विस्ट इसे दिलचस्प बनाते हैं. कमियों की बात करें तो फिल्म का अत्यधिक हिंसात्मक कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है. साथ ही 3.5 घंटे से ज्यादा की रनटाइम थोड़ी भारी लगती है. कुछ सीन्स कम किए जा सकते थे. लेकिन कुल मिलाकर, ‘धुरंधर’ एक पूरी तरह एंटरटेन करने वाली फिल्म है, जिसे एक्शन और थ्रिल पसंद करने वाले दर्शक जरूर पसंद करेंगे.