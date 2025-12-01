Palash Muchhal Spotted at Mumbai Airport: स्मृति मंधाना संग शादी टलने के बाद पहली बार पेरेंट्स के साथ दिखे पालाश मुच्छल, मुंबई एयरपोर्ट पर पापराज़ी से बचते आए नजर, देखें वायरल वीडियो

Palash Muchhal (Photo Credits: Instagram)

Palash Muchhal Spotted at Mumbai Airport: म्यूज़िक कम्पोज़र पालाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना की शादी फिलहाल टल चुकी है. यह फैसला तब लिया गया जब 23 नवंबर 2025 को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल से जुड़ी गंभीर समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. परिवार की इस आपात स्थिति ने शादी की तैयारियों पर गहरा असर डाला और समारोह को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले ही दिन पालाश भी भावनात्मक तनाव के कारण बीमार पड़ गए और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अब दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और रिकवरी कर रहे हैं. वेडिंग कोरियोग्राफर गुलनाज खान ने तोड़ी चुप्पी, पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी में ‘चीटिंग’ के आरोप को बताए निराधार, देखें पोस्ट

इस पूरे मामले के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएँ उठीं, जिसमें पालाश के बारे में यह भी अफवाह फैली कि वह स्मृति को धोखा दे रहे थे और कई महिलाओं के साथ जुड़े होने की बातें की गईं. हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज़ी से फैलती रहीं. इसी बीच सोमवार (1 दिसंबर) को पालाश मुच्छल को पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वे अपने माता-पिता के साथ नज़र आए.

मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे पालाश मुच्छल

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

एक पपराज़ी पेज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पालाश पूरे ब्लैक आउटफिट में नजर आए. हालांकि, उन्होंने कैमरों से दूरी बनाए रखी और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां फैन्स उनकी भावनात्मक स्थिति को समझते हुए उनके लिए समर्थन और हिम्मत के संदेश दे रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए कई यूज़र्स ने पालाश और स्मृति दोनों के जल्द ठीक होने की कामना की, वहीं कुछ ने अफवाहों पर नियंत्रण रखने की अपील की और कहा कि निजी मामलों का सम्मान किया जाना चाहिए.