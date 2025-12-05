इंडिगो संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए आगे आया रेलवे, कई ट्रेनों में बढ़ाए गए अतिरिक्त कोच

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट और देरी के कारण देशभर में हजारों यात्री फंसे हुए हैं. ऐसे में भारतीय रेल ने आगे बढ़कर यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं. रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है, ताकि लोग अंतिम समय में यात्रा के लिए विकल्प पा सकें. यह कदम उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अचानक उड़ान रद्द होने की वजह से परेशानी में हैं.

इंडिगो संकट से आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, दिल्ली-चेन्नई 65,985 तो दिल्ली-मुंबई का दाम 38,676 रुपये.

राजधानी और शताब्दी में बढ़े कोच

रेलवे ने जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12426) में अगले सात दिनों के लिए एक अतिरिक्त थर्ड AC कोच जोड़ा है, जिसमें 72 सीटें उपलब्ध होंगी. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लिया गया है.

इसके साथ ही उत्तरी रेलवे ने भी कई ट्रेनों में कोच बढ़ाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

जम्मू तवी राजधानी (12425/26) में एक 3AC कोच

डिब्रूगढ़ राजधानी (12424/23) में एक 3AC कोच

चंडीगढ़ शताब्दी (12045/46) में एक चेयर कार

अमृतसर शताब्दी (12029/30) में एक चेयर कार

इन बढ़ोतरी से हजारों यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी, विशेषकर उन लोगों को जो उड़ान रद्द होने के कारण अचानक रेल यात्रा की ओर मुड़े हैं. रेलवे ने कहा है कि बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में और भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं.

इंडिगो संकट पर सरकार सख्त

यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंडिगो में हुई भारी अव्यवस्था पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से देशभर में पैदा हुई स्थिति की गहराई से जांच की जाएगी.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने PIB के माध्यम से बताया कि यह जांच यह पता लगाएगी कि इंडिगो के संचालन में आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, कौन जिम्मेदार है, और भविष्य में ऐसी अव्यवस्था रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए.

रेलवे की राहत

इंडिगो उड़ान संकट के कारण प्रभावित हुए यात्रियों के लिए रेलवे के ये अस्थायी इंतज़ाम और सरकार द्वारा शुरू की गई जांच दोनों ही बड़ी राहत लेकर आए हैं. जहां एक ओर रेलवे तत्काल यात्रा विकल्प उपलब्ध करा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इस संकट के मूल कारणों को समझकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है. यात्रियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थितियाँ सामान्य होंगी और यात्रा व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चल सकेगी.