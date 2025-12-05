IndiGo Flight Cancel Issue: फ्लाइट कैंसिल होने से रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंच पाए नवविवाहित, ऑनलाइन अटेंड किया इवेंट; VIDEO वायरल
Photo- X

Hubballi Online Reception: कर्नाटक के हुबली में एक अनोखी घटना सामने आई है जहां एक नवविवाहित जोड़े को अपना ही रिसेप्शन वीडियो कॉल पर अटेंड करना पड़ा. दंपति बेंगलुरु में काम करता है और रिसेप्शन के लिए 3 दिसंबर को हुबली पहुंचना था. लेकिन इंडिगो की उड़ानों में जारी अव्यवस्था के बीच उनकी फ्लाइट बार-बार टलती रही और आखिरकार रात में पूरी तरह रद्द कर दी गई. इससे शादी के बाद होने वाला पारिवारिक आयोजन मुश्किल में फंस गया.

फ्लाइट कैंसिल होने से रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंच पाए नवविवाहित

हॉल में मेहमान, स्क्रीन पर दूल्हा-दुल्हन

जब मेहमान पहुंचने लगे, सजावट पूरी हो गई और आयोजन शुरू होने का समय आ गया, तब दूर भुवनेश्वर में फंसे दूल्हा-दुल्हन ने ऑनलाइन जुड़कर रिसेप्शन में हिस्सा लिया. हॉल में बड़े स्क्रीन पर उनकी लाइव वीडियो कॉल दिखाई गई और दुल्हन के माता-पिता ने मेहमानों के बीच सभी रस्में निभाईं. इस दौरान मेहमानों ने भी मोबाइल स्क्रीन के जरिए नवविवाहितों को शुभकामनाएं दीं.

परिवार के लिए मुश्किल घड़ी

दुल्हन के पिता ने बताया कि फ्लाइट बार-बार टल रही थी और आखिर में रात करीब 4 बजे कैंसिल कर दी गई. ऐसे में वापस आने का कोई विकल्प नहीं बचा था. उन्होंने बताया कि रिश्तेदार मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेलगावी जैसे शहरों से आए थे, इसलिए आखिरी मिनट में आयोजन रोकना संभव नहीं था. इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन रिसेप्शन का फैसला तुरंत ले लिया. उन्होंने कहा कि यह मजबूरी में लिया गया कदम था, लेकिन मेहमानों ने भी इसे सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया.

सरकार से लगाई सहायता की गुहार

परिवार ने कहा कि उड़ानों में लगातार आ रही बाधाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं. दूल्हन के पिता ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि आम लोग भी आपात स्थितियों में उड़ानों पर निर्भर रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वीआईपी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो आम यात्रियों की जरूरतें भी समझी जानी चाहिए.

इंडिगो की दिक्कतों से कई यात्राएं प्रभावित

बता दें कि इन दिनों इंडिगो की उड़ानों में क्रू की कमी और अन्य ऑपरेशनल समस्याओं के चलते देशभर में कई यात्रियों की योजनाएं बिगड़ रही हैं. यह मामला भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने एक परिवार के खुशी के पल को डिजिटल मोड़ दे दिया.