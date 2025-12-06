Pune: एसटी बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ की मारपीट, पुणे नाशिक हाईवे पर गुंडागर्दी, युवकों ने मचाया आतंक: VIDEO

Pune News: पुणे–नाशिक हाईवे पर एक गंभीर रोड रेज (Road Rage) का मामला सामने आया, जहां दो युवकों ने एसटी बस (MSRTC Bus) को रोककर उसके ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.घटना के दौरान एमएसआरटीसी (MSRTC) की बस अपने तय रूट पर खेड (Khed) से मंचर (Manchar) की ओर जा रही थी. तभी एक थार (Thar SUV ) चालक ने हाईवे पर बस के सामने गाड़ी अड़ा दी, जिससे बस रुक गई. इसके बाद गाड़ी में मौजूद लोग बस में चढ़ गए और ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया.
वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि बस चलती स्थिति में भी ड्राइवर को लगातार थप्पड़ (Slaps ) मारे जा रहे थे. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @MahaVoiceNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: पुणे में PMPL बस के ड्राइवर की दादागिरी! यात्री के साथ की मारपीट, बेल्ट से जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने
बस ड्राइवर के साथ मारपीट
मंचर, पुणे : पुणे-नाशिक महामार्गावर गुंडगिरीचा थरार! खेड घाटात काही तरुणांनी वाहन आडवे लावून एसटी बस अडवली आणि नंतर बसमध्ये घुसून ड्रायव्हर व कंडक्टरवर बेदम मारहाण केली.संपूर्ण प्रकाराचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. #PuneNews #NashikHighway #STBusAttack pic.twitter.com/v6jypFWbtZ
बस में बैठे यात्रियों में दहशत
अचानक हुए इस हमले से बस में मौजूद सभी यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. एक बुजुर्ग यात्री ने बीच-बचाव करते हुए हमलावरों से रुकने की अपील की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. बताया जा रहा है कि ड्राइवर के साथ-साथ बस के कंडक्टर (Conductor) को भी पीटा गया.
वायरल वीडियो होने पर पुलिस पर बना दबाव
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे लेकर बेहद नाराज हैं. घटना की गंभीरता के बावजूद मंचर पुलिस स्टेशन (Manchar Police Station) में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. यात्रियों में इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है, और लोग घटना से जुड़े आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.