Mitchell Starc Milestone: एशेज़ 2025 में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास; गेंद और बल्ले दोनों से इंग्लैंड पर भारी, यहां देखें आंकडें

मिचेल स्टार्क (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं.जिसमें ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. पर्थ और गाबा टेस्ट में गेंद से इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को तहस-नहस करने के बाद, स्टार्क ने अब बल्ले से भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और शनिवार (6 दिसंबर) को खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बेन स्टोक्स की टीम को करारा जवाब दिया. टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत! फिट हुए शुभमन गिल; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में करेंगे ओपनिंग

मिचेल स्टार्क ने 141 गेंदों में 77 रन की शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 511 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट ने शतक लगाया था, लेकिन स्टार्क की गेंदबाज़ी के आगे इंग्लैंड ढह गया. बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने 6 विकेट झटके और टीम को 177 रनों की मजबूत बढ़त दिलाई.

मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास

मिचेल स्टार्क दिन-रात (Pink-ball) टेस्ट में पांच विकेट लेने और अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि श्रीलंका के दिलरुवन परेरा और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने हासिल की थी. लेकिन स्टार्क ने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में अपना नाम अलग से दर्ज करा लिया.

स्टार्क पिंक-बॉल टेस्ट में पांच विकेट और अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.

77 रन का उनका स्कोर किसी भी खिलाड़ी द्वारा पांच विकेट लेने के बाद बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

स्टार्क पिंक-बॉल टेस्ट में 6 विकेट और पचास रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

यदि वे इंग्लैंड की दूसरी पारी में चार और विकेट ले लेते हैं, तो वे एक ही पिंक-बॉल टेस्ट में 10 विकेट और पचास रन का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी होंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज

इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट और अर्धशतक की उपलब्धि हासिल करने वाले स्टार्क अब इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे बड़े केवल वेस्टइंडीज के लेरी कॉन्सटेंटाइन थे, जिन्होंने 1939 में यह कारनामा किया था. पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड की अनुपस्थिति में स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई शानदार तरीके से की है. पर्थ टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट हासिल किए और इंग्लैंड की दूसरी पारी में 3 विकेट झटके, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.