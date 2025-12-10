Florida Plane Crash Video: फ्लोरिडा में विमान हादसा, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया छोटा प्लेन, चालक घायल, पायलट और यात्री सुरक्षित

(Photo Credits Twitter)

Florida Plane Crash Video: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक विमान दुर्घटना सामने आई है. ब्रेवर्ड काउंटी में, एक छोटा विमान इंटरस्टेट 95 पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान सड़क पर जा रही एक कार से टकरा गया. दुर्घटना के समय विमान में पायलट और एक यात्री सवार थे. विमान की टक्कर से कार चालक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पायलट और यात्री सुरक्षित रहे.

फ्लोरिडा में विमान हादसा

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि छोटा विमान ब्रेवर्ड काउंटी की I-95 पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान सीधे कार के ऊपर आ गिरा. वीडियो में हादसे की भयावहता दिखाई दे रही है. यह भी पढ़े: Plane Crash in America: अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही कार्गो प्लेन हुआ क्रैश; 4 की मौत और 11 घायल

वीडियो में देखा जा सकता है हादसा

A driver of a car suffered minor injuries after a plane crashed into it as it landed on Interstate 95 in Brevard County, according to the Florida Highway Patrol. Get more here: https://t.co/nDpsGf0dEs pic.twitter.com/PD4UDIpxYb — Spectrum News 13 (@MyNews13) December 9, 2025

इंजन में खराबी के चलते विमान कर रहा था लैंडिंग

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने बताया कि विमान में इंजन में खराबी नजर आने के बाद, बेंचमार्क 55 विमान सुबह करीब 5:45 बजे मेरिट आइलैंड के पास इंटरस्टेट-95 पर आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान क्रैश लैंडिंग के समय विमान कार से टकरा गया.

चालक को मामूली चोटें

हादसे के बाद स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि कार चालक को मामूली चोटें आई हैं और पायलट तथा यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.