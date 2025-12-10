Pune Illegal Study Centres-Hostels: पुणे में अवैध स्टडी सेंटर्स और हॉस्टलों को लेकर PMC सख्त, सर्वे के बाद कार्रवाई जल्द
Pune Illegal-Hostels: पुणे नगर निगम (Pune Municipal Corporation) ने शहरभर में अवैध स्टडी सेंटर्स और हॉस्टलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. ये गैर-रजिस्टर्ड केंद्र और हॉस्टल मोहल्लों में ट्रैफिक जाम, शोर और अराजकता पैदा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ रही है.

PMC शहर के सभी केन्द्रों का करेगी सर्वे

PMC की योजना है कि पूरे शहर में ऐसे सभी केंद्रों का सर्वे किया जाएगा. सर्वे के बाद नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध संस्थानों को चिन्हित किया जा सके और आवश्यकतानुसार बंद कराया जा सके. 

सर्वे के पीछे PMCका क्या है मकसद

नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों को सुरक्षित और साफ रखना और निवासियों को शांति प्रदान करना है. इस पहल से मोहल्लों में व्यवधान कम होगा और नागरिकों का जीवन सरल एवं सुरक्षित बनेगा.