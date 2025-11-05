Pune News: पुणे के सरकारी अस्पताल में PET स्कैन, MRI, CT और अडवांस डायग्नोस्टिक लैब सेवाएं जल्द होगी शुरू; मरीजों को मिलेगी बड़ी सहूलियत

(Photo Credits WC)

Pune News: पुणे महानगरपालिका (PMC) ने मरीजों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सहूलत देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है. इसके तहत शहर का पहला PET स्कैन और रेडियो डायग्नोस्टिक लैब विकसित किया जा रहा है. यह सुविधा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत तैयार की जा रही है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए उन्नत कैंसर डायग्नोस्टिक्स को किफायती बनाना है.

पुणे में किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं

वर्तमान में, पुणे में किसी भी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में PET स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके चलते कैंसर मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां शुल्क काफी अधिक होता है. नई सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) अनुमोदित दरों पर सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे सभी मरीजों के लिए यह सुलभ होगी.

आयुक्त ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया

मंगलवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें महानगर आयुक्त नवल किशोर राम, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल थे। यह केंद्र स्वारगेट हिराबाग हेल्थ पोस्ट के पास, लेट वसंतदादा पाटिल ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में विकसित किया जा रहा है.

गरीब-जरूरतमंद मरीजों को मिलेगी बड़ी मदद

डॉ. संजीव वावरे ने कहा, “यह परियोजना गरीब और जरूरतमंद कैंसर मरीजों को किफायती डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। काम तेजी से चल रहा है और सुविधा दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है