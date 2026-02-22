Pune Shocker: पुणे के पवना बांध में पिकनिक के दौरान बड़ा हादसा, 24 वर्षीय युवक की डूबने से मौत

Pune Shocker: महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पवना बांध (Pavana Dam) से एक दुखद घटना सामने आई है. शुक्रवार, 20 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 24 वर्षीय युवक की बांध के पानी में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान ऋतिक कैलाश साखरे के रूप में हुई है. यह दुर्घटना मावल तालुका के पावन नगर के पास स्थित महल क्षेत्र में हुई, जहां गहराई का अंदाजा न मिल पाने के कारण युवक पानी में समा गया.

दोस्त देखते रह गए और हो गया हादसा

जानकारी के अनुसार, ऋतिक अपने दोस्तों के समूह के साथ सुबह के समय घूमने निकला था. समूह के सदस्य पानी के किनारे समय बिता रहे थे, तभी ऋतिक तैरने के लिए पानी में उतरा. चश्मदीदों के मुताबिक, पानी की गहराई का सही अनुमान न लगा पाने के कारण वह अचानक अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते गहरे पानी में लापता हो गया. उसके दोस्तों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन को सूचित किया गया. यह भी पढ़े: Maharashtra: गांव के तालाब में मिले तीन भाई-बहनों के शव, प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की आशंका

5 घंटे चला सर्च ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पौड पुलिस और आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे. पवना बांध का तटीय क्षेत्र अपनी पथरीली जमीन और अप्रत्याशित कीचड़ की परतों के लिए जाना जाता है, जिससे बचाव कार्य में काफी कठिनाई आई. लगभग पांच घंटे के कड़े तलाशी अभियान के बाद, गोताखोरों ने जलाशय के गहरे हिस्से से ऋतिक का शव बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिक जांच

पौड पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में किसी भी तरह की साजिश या संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस का मानना है कि पानी के नीचे के तेज बहाव और गहराई की जानकारी न होना ही इस हादसे का मुख्य कारण बना.

पर्यटकों के लिए चेतावनी और सुरक्षा चिंताएं

पवना बांध और मावल तालुका पुणे और मुंबई के निवासियों के लिए लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय में यहां डूबने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन ने बार-बार पर्यटकों को अनधिकृत हिस्सों में पानी में न उतरने की चेतावनी दी है. बांध के कई हिस्सों में अचानक ढलान और पानी के भीतर डूबी वनस्पतियां हैं, जो अनुभवी तैराकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती हैं.

प्रशासन उठा सकता है सख्त कदम

साल की शुरुआत से ही पुणे के पास स्थित मुलशी, पानशेत और खडकवासला जैसे बांधों में डूबने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं. हालिया हादसे को देखते हुए प्रशासन अब पवना बांध के पास लोकप्रिय 'पिकनिक स्पॉट्स' पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और फेंसिंग (बाड़ लगाने) की आवश्यकता की समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.