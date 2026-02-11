Pune Water Cut News: पुणे में 12 फरवरी को शहर के कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, रखरखाव कार्य के चलते आपूर्ति रहेगी बाधित

(Photo Credits: pixabay)

Pune Water Cut News: पुणे के विभिन्न इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. वडगांव जल उपचार संयंत्र (Vadgaon Water Treatment Plant) में तीन नए कियोस्क स्थापित करने के लिए पुणे नगर निगम (PMC) ने गुरुवार, 12 फरवरी को पानी की कटौती की घोषणा की है. इस दौरान संयंत्र से जुड़े क्षेत्रों में पूरे दिन जलापूर्ति बंद रहेगी. प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है.

कब बहाल होगी आपूर्ति?

पीएमसी के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, गुरुवार को मरम्मत कार्य के कारण आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. शुक्रवार, 13 फरवरी को सुबह देर से जलापूर्ति फिर से शुरू होगी. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार को सिस्टम के स्थिर होने तक पानी कम दबाव (Reduced Pressure) के साथ आने की संभावना है.

कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

वडगांव संयंत्र और राजीव गांधी पंपिंग स्टेशन से जुड़े निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा:

प्रमुख क्षेत्र: हिंगणे, आनंदनगर, वडगांव धायरी, अंबेगांव पठार, दत्तनगर, धनकवड़ी, कात्रज और भारती विद्यापीठ क्षेत्र.

दक्षिण पुणे के हिस्से: कोंढवा बुद्रुक, अंबेगांव बुद्रुक, येवलेवाड़ी, सहकारनगर भाग-2, अंबेडकर नगर और तिलक नगर.

अन्य प्रभावित क्षेत्र: सचई माता टैंक, संतोष नगर, अंबेगांव खुर्द, वंडर सिटी, मोरेबाग, बालाजीनगर, पवार अस्पताल क्षेत्र और केदारेश्वर टैंक जोन.

सोसायटियां: सुखसागर नगर फेज 1 और 2, राजस सोसाइटी, उत्कर्ष सोसाइटी, सुंदरबन सोसाइटी, शेलार माला, कात्रज गांवठान और भारत नगर.

नगर निगम की सलाह

पुणे नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को सलाह दी है कि वे बुधवार शाम को ही अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें. साथ ही, कटौती की अवधि के दौरान पानी का उपयोग अत्यंत सावधानी और मितव्ययिता के साथ करने का आग्रह किया गया है.

रखरखाव कार्य का उद्देश्य

नगर निगम ने बताया कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य में अधिक विश्वसनीय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वडगांव संयंत्र में नए कियोस्क की स्थापना अनिवार्य है. यह रखरखाव कार्य नियमित अपग्रेड का हिस्सा है ताकि तकनीकी खराबी के कारण होने वाली आकस्मिक कटौती को कम किया जा सके.