Viral Video: तेलंगाना पॉलिटेक्निक हॉस्टल में चावल के बर्तन में पैर डालकर सोता दिखा नशे में धुत्त चौकीदार
चावल के बर्तन में सोता दिखा नशे में धुत्त शख्स (Photo Credits: X)

Viral Video: तेलंगाना (Telangana) के संगारेड्डी (Sangareddy) स्थित एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास (Government Polytechnic College Hostel) में एक चौकीदार का वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसमें वह पके हुए चावल के एक बड़े बर्तन में पैर रखकर सो रहा है. 12 नवंबर, 2025 की रात को छात्र भोजन कक्ष में गए और उन्होंने अस्थायी चौकीदार चंद्रशेखर को छात्रों के लिए निर्धारित चावल के एक बर्तन में पैर रखकर नशे में धुत पाया.

मीडिया सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखर कुछ महीनों से छात्रावास में काम कर रहा था. वह इतना नशे में था कि उसे जगाने की कोशिशें बेकार गईं. उसकी हालत देखकर घबराए छात्रों ने तुरंत पाकशाला के ठेकेदार से संपर्क किया, जिसने संक्रमित चावल नष्ट कर दिए और नया खाना बनाया. यह भी पढ़ें: Viral Video: बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोते हुए देखा गया एक व्यक्ति, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

जवाब में संगारेड्डी जिला कलेक्टर प्रवीण्या ने हस्तक्षेप किया और चौकीदार को तुरंत ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया. कॉलेज प्रशासन ने परेशान करने वाले वायरल फुटेज की जाँच के बाद उसकी बर्खास्तगी की पुष्टि की.

इस घटना ने छात्रावास में खाद्य सुरक्षा और कर्मचारियों के आचरण को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं. छात्रावास के निवासियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके जवाबदेही की माँग की। साथ ही, कॉलेज प्रशासन अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी निगरानी के तरीके पर भी विचार कर रहा है.

यह भयावह घटना न केवल लापरवाही और पेशेवर रवैये की कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि छात्रों की बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान रखने वाली जगहों पर कड़े नियमों की कितनी सख्त जरूरत है. कई लोग जाँच के दौरान छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की नियमित जाँच और इस तरह के व्यवहार के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं.