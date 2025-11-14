Viral Video: बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोते हुए देखा गया एक व्यक्ति, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल
फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता शख्स (Photo Credits: X)

बेंगलुरु (Bengaluru) के जलाहल्ली क्रॉस (Jalahalli Cross) पर एक विचित्र और चिंताजनक घटना में, एक व्यक्ति फ्लाईओवर के खंभे के खोखले हिस्से में सोता हुआ पाया गया. यह अजीबोगरीब नजारा देखने वालों को दंग कर गया, क्योंकि कंक्रीट के ढांचे के भीतर आराम से लेटे हुए व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो (Viral Video) गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि वह व्यक्ति काफी देर से संकरी जगह में आराम कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे आसपास मौजूद दर्शकों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती उत्सुकता का अंदाजा नहीं था. स्थानीय लोगों ने इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि वह कैसे ढांचे के अंदर घुस गया और ऐसे व्यस्त सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा या निगरानी की कमी पर सवाल उठाया. एक राहगीर ने कहा, ‘यह खतरनाक है- अगर कोई चीज गिर जाए या वह फंस जाए, तो कोई भी उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता.’

वीडियो के ऑनलाइन प्रसारित होने के तुरंत बाद, बेंगलुरु पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया. बेंगलुरु सिटी पुलिस के आधिकारिक हैंडल ‘एक्स’ ने पीन्या पुलिस स्टेशन को टैग किया, जिसके अंतर्गत यह इलाका आता है. यह भी पढ़ें: Scary! कर्नाटक के बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी बस पर तेंदुए का हमला, महिला घायल, देखें Viral Video

फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता दिखा शख्स

इस वीडियो ने शहरी गरीबी, सुरक्षा खामियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आसपास बेहतर निगरानी की जरूरत पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है. नेटिजन्स ने शहर की बेघर आबादी के लिए सहायता प्रणालियों की कमी की भी आलोचना की है, एक यूजर ने कमेंट किया है- वह खंभे के शीर्ष तक कैसे पहुंच सकता है? उम्मीद है कि वह किसी गलत इरादे से वहां नहीं गया होगा.’

अधिकारियों ने नागरिकों से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है. यह घटना शहरी भारत में कई लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले छिपे हुए संघर्षों की याद दिलाती है, जहां फ्लाईओवर का खंभा भी उन लोगों के लिए आरामगाह बन जाता है जिनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं होती.