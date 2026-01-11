Weather Forecast Today, January 11: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड और घने कोहरे का अलर्ट; चेन्नई में बारिश की संभावना, जानें अपने शहर का हाल

आज का मौसम (Phot Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 11: देश के उत्तरी राज्यों (North India) में कड़ाके की ठंड (Bitter Cold) और घने कोहरे (Dense Fog) का सितम जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग है, जहां चेन्नई में आज बारिश होने के आसार जताए गए हैं. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 10: उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का 'डबल अटैक', दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन; जानें अपने शहर का हाल

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत: कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 11 और 12 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है.

कोहरा: दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण यातायात और उड़ानों पर असर पड़ सकता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले दो-तीन दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है.

दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण यातायात और उड़ानों पर असर पड़ सकता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले दो-तीन दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है. तापमान: राजस्थान के कुछ पॉकेट में 12-13 जनवरी को 'गंभीर शीतलहर' (Severe Cold Wave) की स्थिति बन सकती है.

मुंबई का मौसम आज, 11 जनवरी

दिल्ली का मौसम आज, 11 जनवरी

चेन्नई का मौसम आज, 11 जनवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 11 जनवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 11 जनवरी

कोलकाता का मौसम आज, 11 जनवरी

शिमला का मौसम आज, 11 जनवरी

महानगरों का हाल: कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम शुष्क?

विभिन्न शहरों के लिए मौसम के पूर्वानुमान इस प्रकार हैं:

दिल्ली और मुंबई: मुंबई और दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. मुंबई में मौसम सुहावना रहेगा, जबकि दिल्ली में ठिठुरन बरकरार रहेगी.

मुंबई और दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. मुंबई में मौसम सुहावना रहेगा, जबकि दिल्ली में ठिठुरन बरकरार रहेगी. चेन्नई: बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के कारण चेन्नई में आज 8 मिमी से 6 मिमी तक बारिश होने की उम्मीद है.

बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के कारण चेन्नई में आज 8 मिमी से 6 मिमी तक बारिश होने की उम्मीद है. बेंगलुरु और हैदराबाद: इन दोनों शहरों में भी आज बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है, मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा.

इन दोनों शहरों में भी आज बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है, मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. कोलकाता और शिमला: कोलकाता में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, वहीं शिमला में बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आज बारिश या ताजा हिमपात का कोई अलर्ट नहीं है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानों में पाला

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं. उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में 11 जनवरी को शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की विशेष सलाह दी है.