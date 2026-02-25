अरिजीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी, रिटायरमेंट की खबरों के बीच फैंस के लिए लिखा भावुक संदेश; बताया कब तक रिलीज होंगे नए गाने (See Post)

अरिजीत सिंह (Photo Credit: IANS)

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर (Bollywood Playback Singer) अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. मंगलवार, 24 फरवरी को अरिजीत ने अपना एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट (@Atmojoarjalojo) पब्लिक कर दिया और अपने रिटायरमेंट के फैसले से परेशान प्रशंसकों के लिए एक विस्तृत और भावुक संदेश (Emotional Message) साझा किया. गायक ने स्पष्ट किया कि भले ही उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया है, लेकिन उनके पास पहले से रिकॉर्ड किए गए गानों की एक लंबी सूची है जो अगले एक-दो साल तक रिलीज होते रहेंगे. यह भी पढ़ें: Arijit Singh Retirement: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा; जरूर सुनें बहुमुखी गायक के ये 5 पॉपुलर गैर-हिंदी गाने

'पेंडिंग गानों की लिस्ट लंबी है': अरिजीत का स्पष्टीकरण

अरिजीत ने अपने संदेश में प्रशंसकों को 'खूबसूरत लोग' कहते हुए उनके प्यार और दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया. रिटायरमेंट की खबरों पर सफाई देते हुए उन्होंने लिखा, ‘हालांकि मैंने नए असाइनमेंट लेना बंद कर दिया है, लेकिन पेंडिंग गानों की लिस्ट कम नहीं है. मुझे बहुत सारे गाने पूरे करने हैं.’

उन्होंने आगे बताया कि ये अधूरे गाने आने वाले पूरे साल और संभवतः अगले साल (2027) तक रिलीज होते रहेंगे. गायक ने प्रशंसकों से अपील की कि वे दूसरों को स्पष्टीकरण देने में अपना समय बर्बाद न करें और शांति बनाए रखें. यह भी पढ़ें: 'जाऊंगा कहां?': संन्यास के ऐलान के बाद वायरल हुआ अरिजीत सिंह का पुराना वीडियो; बताया क्यों छोड़ रहे हैं बॉलीवुड (Watch Video)

अरिजीत सिंह का X अकाउंट अब पब्लिक हो गया है - पोस्ट देखें:

This message is just for my listeners please dont read and swipe right now if you are not my listener, its a humble request. Hello beautiful people! ❤️ I just want to tell you all that I love you. Thank you so much for your kindness in this ruthless world. Although I have… — WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026

जनवरी 2026 में की थी रिटायरमेंट की घोषणा

बता दें कि अरिजीत सिंह ने इसी साल जनवरी में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था. उन्होंने लिखा था, ‘मैं यह घोषणा करते हुए खुश हूं कि अब से मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे यहीं रोक रहा हूं. यह एक शानदार यात्रा रही.’ इस घोषणा के बाद से ही उनके करोड़ों प्रशंसक काफी मायूस थे.

रिटायरमेंट के बाद भी आ रहे हैं गाने

रिटायरमेंट की घोषणा के बावजूद अरिजीत के गाने लगातार रिलीज हो रहे हैं. हाल ही में सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) का गाना ‘मातृभूमि’ रिलीज हुआ है. इसके अलावा, हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित अरिजीत के पैतृक घर जियागंज पहुंचे थे. खबरों के मुताबिक, आमिर ने अरिजीत से अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का टाइटल ट्रैक गाने का अनुरोध किया है.

प्रशंसकों के लिए अरिजीत की विशेष सलाह

अपने एक्स पोस्ट के अंत में अरिजीत ने एक अलग अंदाज में प्रशंसकों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति की सलाह दी. उन्होंने लिखा, ‘शांति से रहें. इस प्लेटफॉर्म (सोशल मीडिया) से बाहर निकलने की कोशिश करें. अपने शरीर से स्पाइक प्रोटीन निकालें, 5G छोड़ें, प्यार पढ़ें और ध्यान (meditate) करें. जय देवी!’

आमिर खान अरिजीत सिंह के घर पहुंचे - देखें वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Zee Music Company (@zeemusiccompany)

अरिजीत के इस ताजा संदेश ने उन प्रशंसकों को बड़ी राहत दी है जो डर रहे थे कि वे अब कभी अपने पसंदीदा गायक की नई आवाज नहीं सुन पाएंगे. फिलहाल के लिए यह साफ है कि अरिजीत की आवाज कम से कम अगले दो सालों तक सिनेमाघरों और म्यूजिक चार्ट्स पर गूंजती रहेगी.