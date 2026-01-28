'जाऊंगा कहां?': संन्यास के ऐलान के बाद वायरल हुआ अरिजीत सिंह का पुराना वीडियो; बताया क्यों छोड़ रहे हैं बॉलीवुड (Watch Video)

अरिजीत सिंह (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: मशहूर गायक अरिजीत सिंह (Arijit Singh) द्वारा प्लेबैक सिंगिंग (Playback Singing) से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा के बाद से ही उनके प्रशंसक और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में है. 27 जनवरी 2026 को दिए गए इस बड़े बयान के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर अरिजीत का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में अरिजीत अपनी प्रसिद्धि और करियर के अंत को लेकर एक ऐसी बात कहते नजर आ रहे हैं, जो आज उनके संन्यास के फैसले की गहराई को बयां करती है.

वायरल हो रहा यह वीडियो लगभग एक दशक पुराना (2017 का) है। इसमें एक पत्रकार उनसे पूछता है, ‘कई बार आप यह कहते हैं कि आप चला जाएंगे (स्टार्डम से दूर)’ इस पर अरिजीत मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं:

‘जाऊंगा कहां? यहीं पे रहना है. (म्यूजिक की दुनिया में ही रहना है).’

प्रशंसकों का मानना है कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि अरिजीत का हालिया फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं, बल्कि उनके जीवन दर्शन का हिस्सा है. वे मुख्यधारा के 'स्टार्डम' से भले ही दूर हो रहे हैं, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता अटूट है. यह भी पढ़ें: Arijit Singh Retirement: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा; जरूर सुनें बहुमुखी गायक के ये 5 पॉपुलर गैर-हिंदी गाने

अरिजीत सिंह का वायरल 2017 का वीडियो देखें

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

क्यों लिया संन्यास? बोरियत और 'स्वतंत्र कलाकार' बनने की चाह

अरिजीत ने अपने प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फैसले के पीछे के असली कारणों का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि यह किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों से लिया गया फैसला है:

बोरियत (Boredom): अरिजीत ने खुलकर स्वीकार किया कि वे व्यावसायिक प्लेबैक सिंगिंग से जल्दी बोर हो जाते हैं. उन्होंने लिखा, ‘सच कहूं तो मैं बोर हो गया हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरह का म्यूजिक करना है.’

अरिजीत ने खुलकर स्वीकार किया कि वे व्यावसायिक प्लेबैक सिंगिंग से जल्दी बोर हो जाते हैं. उन्होंने लिखा, ‘सच कहूं तो मैं बोर हो गया हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरह का म्यूजिक करना है.’ स्वतंत्र कला (Creative Freedom): वे अब एक ‘छोटे कलाकार’ (Small Little Artist) के तौर पर काम करना चाहते हैं, जहां उन पर फिल्मों का व्यावसायिक दबाव न हो.

वे अब एक ‘छोटे कलाकार’ (Small Little Artist) के तौर पर काम करना चाहते हैं, जहां उन पर फिल्मों का व्यावसायिक दबाव न हो. शास्त्रीय संगीत की ओर वापसी: अरिजीत का इरादा अब भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई में उतरने और स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने का है.

अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट की घोषणा की - बयान देखें

View this post on Instagram A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

नहीं थमेगा अरिजीत का संगीत

संन्यास के ऐलान के बीच अरिजीत ने स्पष्ट किया है कि वे संगीत बनाना नहीं छोड़ रहे हैं.

वे अपने पुराने कमिटमेंट्स (Pending Assignments) पूरे करेंगे, इसलिए इस साल भी उनके कुछ फिल्मी गाने रिलीज हो सकते हैं.

उनके लाइव कॉन्सर्ट्स और टूर्स पहले की तरह ही जारी रहेंगे.

अब उनकी आवाज बॉलीवुड के बजाय उनके अपने इंडिपेंडेंट एलबम्स और स्वतंत्र संगीत के जरिए सुनी जा सकेगी.

414 करोड़ रुपए की संपत्ति और ग्लोबल फैन फॉलोइंग होने के बावजूद, अरिजीत ने शांति और अपनी शर्तों पर संगीत बनाने के लिए चकाचौंध को छोड़ने का साहस दिखाया है.