Arijit Singh Retirement: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा; जरूर सुनें बहुमुखी गायक के ये 5 पॉपुलर गैर-हिंदी गाने

मुंबई: भारतीय संगीत जगत के लिए मंगलवार का दिन एक बड़े झटके के साथ आया, जब देश के सबसे लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग (Playback Singing) से संन्यास (Retirement) की घोषणा कर दी. 38 वर्षीय गायक, जिन्होंने पिछले एक दशक से अधिक समय से बॉलीवुड की आवाज को परिभाषित किया है, ने स्पष्ट किया कि वे अब फिल्मों के लिए नए गाने रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इस खबर ने न केवल उनके करोड़ों प्रशंसकों को बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है.
अरिजीत सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा:
'मैं यह घोषणा करते हुए खुश हूं कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. यह एक अद्भुत यात्रा रही.'
अरिजीत ने अपने सफर में साथ देने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे संगीत की दुनिया से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब उनका ध्यान स्वतंत्र संगीत (Independent Music) और भारतीय शास्त्रीय संगीत के अध्ययन पर होगा. यह भी पढ़ें: Border 2: अक्षय खन्ना का कैमियो 'धुरंधर' की सफलता देखकर नहीं जोड़ा गया; प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्यों लिया यह बड़ा फैसला?
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अरिजीत लंबे समय से रचनात्मक स्वतंत्रता की तलाश में थे. उन्होंने खुद को एक 'छोटा कलाकार' बताते हुए कहा कि वे अब अपनी शर्तों पर संगीत सीखना और बनाना चाहते हैं. वे अपने मौजूदा पुराने कमिटमेंट्स (जो गाने पहले से साइन किए जा चुके हैं) को पूरा करेंगे, लेकिन भविष्य में किसी भी नई फिल्म के लिए अपनी आवाज नहीं देंगे.
क्षेत्रीय भाषाओं में अरिजीत का जादू: 5 लोकप्रिय नॉन-हिंदी गाने
भले ही अरिजीत को 'तुम ही हो' और 'चन्ना मेरेया' जैसे हिंदी गानों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. उनके रिटायरमेंट की खबर के बीच प्रशंसक उनके इन 5 बेहतरीन गैर-हिंदी गानों को फिर से याद कर रहे हैं.
1- 'मोन माझी रे' (‘Mon Majhi Re’) (बंगाली)
फिल्म बॉस का यह गाना पिछले दशक के सबसे पसंदीदा बंगाली गानों में से एक है, जो उनकी जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है.
2- 'नीये ओली' (‘Neeye Oli’) (तमिल)
संगीतकार संतोष नारायणन के साथ इस गाने में अरिजीत ने तमिल सिनेमा की लयबद्ध जटिलताओं को बखूबी निभाया.
3- 'नान उन' (‘Naan Un’) (तमिल)
ए.आर. रहमान द्वारा संगीतबद्ध फिल्म 24 का यह रोमांटिक गाना उनकी भाषाई रेंज का प्रमाण है.
4- 'अनुवनुवु' (‘Anuvanuvuu’) (तेलुगु)
फिल्म ओम भीम बुश (2024) का यह गाना तेलुगु दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है.
5- 'मौना थालीते' (‘Mouna Thaalithe’) (कन्नड़)
फिल्म निन्निंदाले से अरिजीत ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो आज भी वहां के टॉप गानों में शामिल है. यह भी पढ़ें: Border 2: सिनेमाघरों में रिलीज ‘हुई बॉर्डर 2’, सनी देओल बोले- 'कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं' (See Post)
अरिजीत सिंह के इस फैसले से बॉलीवुड साउंडट्रैक में एक बड़ा शून्य पैदा होने की संभावना है. 2013 में 'आशिकी 2' से रातों-रात स्टार बने अरिजीत, 2025 में 'पद्म श्री' से भी सम्मानित किए जा चुके हैं. हाल ही में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का गाना 'मातृभूमि' उनकी नवीनतम रिलीज में से एक है.