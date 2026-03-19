RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजों का इंतजार खत्म, कल जारी हो सकता है परिणाम; rajresults.nic.in पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान (BSER) कल, 20 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड सूत्रों के अनुसार, कॉपियों की जांच और नंबरों को पोर्टल पर चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है. परिणाम दोपहर तक आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होने की संभावना है.
वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ देरी का सामना कर सकते हैं. अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
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होमपेज पर 'Main Examination Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें.
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अब 'RBSE 10th Result 2026' के विकल्प का चयन करें.
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अपना रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें.
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'Submit' बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
तैयारियां अंतिम चरण में
बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, सभी जिलों से छात्रों के अंकों का डेटा मुख्य कार्यालय (अजमेर) पहुंच चुका है. फिलहाल तकनीकी फर्म के माध्यम से रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि सर्वर पर लोड बढ़ने पर भी वेबसाइट क्रैश न हो. इस बार बोर्ड पिछले वर्षों की तुलना में सत्र को समय पर शुरू करने के लिए जल्दी परिणाम देने की कोशिश कर रहा है.
कंपार्टमेंट और री-चेकिंग का विकल्प
जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. राजस्थान बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए अगस्त 2026 में कंपार्टमेंट (पूरक) परीक्षा आयोजित करेगा. इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर स्क्रूटनी या री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे.
पिछले वर्ष का रुझान
राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस साल करीब 10 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. पिछले साल का पास प्रतिशत काफी बेहतर रहा था और इस बार भी बोर्ड को उम्मीद है कि परिणाम सकारात्मक रहेंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही बिना किसी देरी के अपना रोल नंबर दर्ज कर सकें.