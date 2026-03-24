RBSE 10th Result 2026 Update: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! RBSE आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, rajasthan.gov.in पर ऐसे करें चेक

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RBSE 10th Result 2026 Update: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) आज दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, कक्षा 10वीं के साथ ही आज कक्षा 5वीं और 8वीं के नतीजे भी एक साथ जारी किए जाएंगे. इस वर्ष लगभग 26 लाख से अधिक छात्र अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

परीक्षा का विवरण और छात्र संख्या

इस साल राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 10वीं कक्षा के लिए कुल 10,68,078 छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था. बोर्ड ने पहले परिणाम 20 मार्च और फिर 23 मार्च तक जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर 24 मार्च के लिए निर्धारित किया गया है. यह भी पढ़े: RBSE 10th Result 2026 Date And Time: राजस्थान बोर्ड आज घोषित कर सकता है 10वीं के परिणाम, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर ऐसे चेक करें नतीजें

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इन सरल चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'RBSE 10th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें.

सबमिट बटन दबाते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. इसके अलावा, इस बार क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन करके भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी गई है.

पिछले वर्ष का प्रदर्शन

अगर पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें, तो आरबीएसई 10वीं का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.03 प्रतिशत रहा था. पिछले वर्ष भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था. 2025 में कुल 10.41 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि इस साल परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है.

मार्कशीट और आगे की प्रक्रिया

ऑनलाइन परिणाम घोषित होने के बाद, बोर्ड संबंधित स्कूलों को मूल मार्कशीट (Original Marksheet) भेजेगा. छात्रों को अपने स्कूल से आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने होंगे. यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं, तो बोर्ड बाद में स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन करने का अवसर भी प्रदान करेगा.