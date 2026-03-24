RBSE 10th Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% परीक्षार्थी सफल, rajeduboard.rajasthan.gov पर ऐसे करें परिणाम चेक

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RBSE 10th Result 2026 OUT: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने मंगलवार, 24 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं (Secondary) का परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा की गई. इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.23% दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के 93.06% के मुकाबले 1.17% अधिक है. छात्र अब अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

छात्राओं का दबदबा बरकरार

इस वर्ष के परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के अनुसार, छात्राओं का सफलता प्रतिशत 94.20% रहा, जबकि छात्रों (लड़कों) का पास प्रतिशत 93.63% दर्ज किया गया है. बोर्ड अधिकारियों ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नतीजों में इस बार सकारात्मक सुधार देखने को मिला है. यह भी पढ़े: Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र हुए सफल; results.biharboardonline.com पर ऐसे चेक करें नतीजें

10 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म

राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इस साल लगभग 10,68,078 छात्र पंजीकृत थे. परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर मार्च के महीने में ही परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

ऐसे चेक करें अपना परिणाम (Step-by-Step)

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Examination Results - 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अब 'Secondary - 2026 Result' के विकल्प का चयन करें.

अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं.

आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

एसएमएस (SMS) और डिजिलॉकर की सुविधा

वेबसाइट पर अधिक लोड होने की स्थिति में छात्र एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में RJ10 <स्पेस> रोल नंबर लिखकर 5676750 पर भेजना होगा. इसके अलावा, छात्र 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) ऐप के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं.