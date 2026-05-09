RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी सातवीं जीत दर्ज करना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 54th Match Stats And Preview Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला और दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी हार है वह 2 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs LSG, IPL 2026 53rd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मुकाबला रायपुर में होगा, इस सीजन में यहां पहला मैच होगा. मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम को छह मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस को इस सीजन में सात मैच में हार मिली है. मुंबई इंडियंस की टीम महज तीन मैच जीत पाई है. ऐसे में चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (RCB vs MI Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16 मैच में जीत मिली है. जबकि, मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 मैच अपने नाम किए हैं. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच खेला जाएगा. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था. टाटा आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच हुआ था जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से अपने नाम किया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पिछले मैच में लखनऊ सुपरजायंट्सके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है. खराब फॉर्म में चल रहे रोमारियो शेफर्ड की जगह जॉर्डन कॉक्स को मौका मिल सकता है. विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का इस मैच भी खेलना मुश्किल लग रहा है. हार्दिक पांड्या चोटिल हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएंगे. पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने शानदार पारी खेली थी.

ऐसा होगा पिच का मिजाज (Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक संतुलित और निष्पक्ष क्रिकेट स्थल के रूप में जाना जाता है. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को समान रूप से पर्याप्त सहायता प्रदान करती है. आईपीएल इतिहास में अब तक इस मैदान पर कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. दो मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है.जबकि, चार मुकाबले लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 147 रन रहा है.

रायपुर का मौसम (Raipur Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के मुताबिक, 10 मई को रायपुर में अच्छी गर्मी होगी. दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. मैच की शुरुआत रात 7:30 बजे होगी. बारिश की कोई उम्मीद नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर (RCB vs MI Key Players To Watch Out)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में 164.06 की स्ट्राइक रेट से 379 रन बनाए हैं. विराट कोहली के अलावा कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 318 रन निकले हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने पिछले आठ मैच में 190.95 की स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए हैं. गेंदबाजों में आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 10 मैच में 7.64 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए हैं. मुंबई इंडियंस से गजनफर ने पिछले 8 मैचों में 9.92 की इकॉनमी से 12 विकेट चटकाए हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (RCB vs MI Live Streaming And Telecast Details)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला 10 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs MI 54th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, जॉर्डन कॉक्स, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, मंगेश यादव और जोश हेजलवुड.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और रघु शर्मा.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.