PM Kisan 22nd Installment: होली से पहले किसानों को मिलेगा 22वीं किस्त का तोहफा! लेकिन इन गलतियों के कारण कट सकते हैं नाम; चेक करें नया स्टेटस

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) की 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार (Union Government) फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 के पहले सप्ताह में (होली से पहले) पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, इस बार सरकार ने नियमों में सख्ती कर दी है, जिसके चलते लाखों किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, होली से पहले जारी हो सकती है 22वीं किस्त; pmkisan.gov.in पर ऐसे पूरा करें e-KYC

क्यों कट रहे हैं लाभार्थियों के नाम?

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए 'पुनर्सत्यापन' (Re-verification) अभियान चलाया है. नाम कटने के दो मुख्य कारण सामने आए हैं:

भूमि रिकॉर्ड का मिलान (Land Seeding): जिन किसानों के भूमि दस्तावेज (Land Records) डिजिटल पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं या जिनका स्वामित्व रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है, उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है. 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन नाम कराने वाले नए मामलों की विशेष जांच हो रही है. एक परिवार, एक लाभ: योजना के नियमानुसार, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है. यदि एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्ति (जैसे पति और पत्नी दोनों) किस्त ले रहे हैं, तो उनका भुगतान रोक दिया गया है. ऐसे मामलों में सरकार पिछली किस्तों की वसूली भी कर सकती है.

22वीं किस्त कब होगी जारी?

सरकार की ओर से अभी तक किसी सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों और मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो:

28 फरवरी से 5 मार्च 2026 के बीच. होली का तोहफा: अनुमान है कि होली (14 मार्च) से पहले किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा हो जाएगा.

e-KYC है अनिवार्य, वरना अटक जाएगा पैसा

अगर आपने अभी तक e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी 22वीं किस्त अटक सकती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी और आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) के पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. किसान आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी (OTP) के जरिए या नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से इसे तुरंत पूरा कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: PM Kisan Yojana e-KYC Update: पीएम-किसान योजना के लाभार्थी जल्द पूरा करें ई-केवाईसी, वरना रुक सकती है 22वीं किस्त- जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो इन स्टेप्स का पालन करें: