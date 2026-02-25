What is The Hundred Cricket League? जानें नए नियम, टीमें और 2026 सीजन का पूरा रोमांच

क्रिकेट की दुनिया में टी20 की सफलता के बाद, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने साल 2021 में एक नया प्रयोग शुरू किया, जिसे 'द हंड्रेड' (The Hundred) के नाम से जाना जाता है. यह दुनिया की एकमात्र पेशेवर क्रिकेट लीग है जो 100 गेंदों के फॉर्मेट पर खेली जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को और अधिक तेज, सरल और मनोरंजन से भरपूर बनाना है, ताकि युवा और नए प्रशंसक इस खेल से जुड़ सकें. साल 2026 का सीजन इस लीग के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें निजी निवेश के साथ कई टीमों का कायाकल्प हो चुका है.

'द हंड्रेड' के अनोखे नियम

यह लीग पारंपरिक क्रिकेट और टी20 से काफी अलग है. इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:

100 गेंदें प्रति पारी: हर टीम को बल्लेबाजी के लिए केवल 100 गेंदें मिलती हैं. जो टीम ज्यादा रन बनाती है, वह विजेता होती है.

10 गेंदों के बाद छोर बदलना: पारंपरिक क्रिकेट में हर 6 गेंद (ओवर) के बाद छोर (End) बदला जाता है, लेकिन यहाँ फील्डिंग टीम हर 10 गेंदों के बाद छोर बदलती है.

गेंदबाज की भूमिका: एक गेंदबाज एक बार में लगातार 5 या 10 गेंदें फेंक सकता है. यह कप्तान के निर्णय पर निर्भर करता है. एक गेंदबाज पूरे मैच में अधिकतम 20 गेंदें ही डाल सकता है.

रणनीतिक टाइम-आउट: गेंदबाजी करने वाली टीम को 90 सेकंड का एक 'स्ट्रेटेजिक टाइम-आउट' मिलता है, जिसमें कोच मैदान पर आकर खिलाड़ियों से चर्चा कर सकते हैं.

पावरप्ले: पारी की पहली 25 गेंदों का पावरप्ले होता है, जिसमें केवल दो खिलाड़ी 30-यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं.

2026 सीजन: टीमों का नया स्वरूप और भारतीय निवेश

2026 का सीजन इस लीग के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है. आईपीएल (IPL) की तर्ज पर अब टीमों में निजी निवेश की अनुमति दी गई है, जिसके चलते कई टीमों के नाम और मालिक बदल गए हैं:

MI London: रिलायंस इंडस्ट्रीज (मुंबई इंडियंस के मालिक) ने 'ओवल इनविंसिबल्स' में हिस्सेदारी खरीदी है, जिसे अब 'एमआई लंदन' के नाम से जाना जाएगा.

Sunrisers Leeds: सन टीवी नेटवर्क (सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक) ने 'नार्दर्न सुपरचार्जर्स' का अधिग्रहण किया है.

Manchester Super Giants: आरपीएसजी ग्रुप (लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक) ने 'मैनचेस्टर ओरिजिनल्स' में निवेश किया है.

अन्य प्रमुख टीमों में बर्मिंघम फीनिक्स, लंदन स्पिरिट, ट्रेंट रॉकेट्स, वेल्श फायर और साउदर्न ब्रेव शामिल हैं.

टूर्नामेंट का ढांचा और शेड्यूल

'द हंड्रेड' में पुरुष और महिला दोनों की अलग-अलग प्रतियोगिताएं एक साथ चलती हैं. खास बात यह है कि एक ही टिकट पर दर्शक एक ही दिन एक ही मैदान पर दोनों मैच देख सकते हैं.

सीजन 2026: यह टूर्नामेंट 21 जुलाई 2026 से शुरू होकर 16 अगस्त 2026 तक चलेगा.

नॉकआउट: लीग स्टेज के बाद, अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचती है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें 'एलिमिनेटर' मैच खेलती हैं.

भविष्य की राह: पहला खिलाड़ी ऑक्शन

लीग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, 11-12 मार्च 2026 को लंदन में पहली बार आईपीएल की तरह 'प्लेयर ऑक्शन' का आयोजन किया जा रहा है. इसमें दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. ईसीबी का लक्ष्य इस लीग को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनाना है.