Scary! कर्नाटक के बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी बस पर तेंदुए का हमला, महिला घायल, देखें Viral Video
तेंदुए के हमले में महिला घायल (Photo Credits: X)

कर्नाटक (Karnataka) के बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान (Bannerghatta National Park) में गुरुवार को एक नियमित सफारी उस समय भयावह हो गई जब एक तेंदुए (Leopard) ने एक पर्यटक बस में घुसने की कोशिश की और कथित तौर पर एक महिला को घायल कर दिया.

घटना का एक वीडियो बस के सामने एक तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पर्यटक उसे बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तेंदुआ उठता है और बस के बाईं ओर चला जाता है.

इसके बाद तेंदुए को एक महिला के कपड़े के टुकड़े को काटते और खिड़की से बाहर खींचते हुए देखा जा सकता है. हालांकि खिड़कियों के बाहर लगी धातु की ग्रिल ने तेंदुए को अंदर आने से रोक दिया, लेकिन ग्रिल और स्लाइडिंग दरवाजों के बीच छोटे-छोटे गैप के कारण वह अपने पंजे अंदर डाल पाया. जब कई पर्यटक महिला को इस झगड़े से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो तेंदुए ने कपड़े को खींच लिया. यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में बड़ा हादसा, सफारी बस की खिड़की से झपटा तेंदुआ, महिला घायल; Video

सफारी बस पर तेंदुए के हमले में महिला हुई घायल

बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है. पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक तेंदुआ एक सफारी वाहन पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ और खिड़की से यात्रियों को घूरता हुआ दिखाई दे रहा था.

बाद में, तेंदुए ने बस की छत पर कूदने की कोशिश की, लेकिन चालक ने वाहन को आगे बढ़ा दिया, जिससे तेंदुए को अपने प्राकृतिक आवास में वापस लौटना पड़ा.