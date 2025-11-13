बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में बड़ा हादसा, सफारी बस की खिड़की से झपटा तेंदुआ, महिला घायल; Video
बेंगलुरु के मशहूर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क (Bannerghatta National Park) में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब सफारी के दौरान एक तेंदुआ अचानक बस पर चढ़ गया और खिड़की के जाल से अंदर झपटने की कोशिश की. इस दौरान 56 वर्षीय महिला वहीथा बानू घायल हो गईं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया है.

यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब वहीथा बानू अन्य पर्यटकों के साथ तेंदुआ सफारी के लिए निकली थीं. जैसे ही बस पार्क के एक हिस्से में पहुंची, एक तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर बस पर चढ़ गया और खिड़की के जाल से अपना पंजा अंदर डालने की कोशिश की. उसी दौरान वहीथा बानू बस की खिड़की के पास बैठी थीं और तेंदुए के पंजे से उनके हाथ में खरोंचें आ गईं.

तेंदुए ने बस पर मारा झपटा, महिला के हाथ में आई चोट

पार्क अधिकारियों के अनुसार, घायल महिला को तुरंत प्राथमिक सहायता (First Aid) दी गई और उसके बाद पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है.

वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों में मची दहशत

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेंदुआ बस की खिड़की तक चढ़ आता है और अपने पंजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है. यात्रियों की चीखें और बस ड्राइवर की घबराहट इस वीडियो को और भयावह बना देती है.

पार्क प्रशासन ने बताया कि सफारी बसों में आमतौर पर लोहे की जाली (metal wire mesh) लगाई जाती है ताकि जानवर सीधे संपर्क में न आ सकें, लेकिन इस बस की जाली में एक छोटा सा गैप रह गया था, जिससे तेंदुए का पंजा अंदर पहुंच गया.

सुरक्षा में लापरवाही या दुर्घटना?

पार्क अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही ड्राइवरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी क्योंकि इससे पहले भी तेंदुए के हमले की कोशिश की खबर आई थी. अब इस घटना के बाद नॉन-एसी सफारी बसों को फिलहाल रोक दिया गया है, जब तक कि सभी वाहनों की पूरी सुरक्षा जांच नहीं हो जाती.

अधिकारियों ने कहा, “सभी ड्राइवरों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इस घटना की जांच चल रही है और जब तक पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, सफारी सेवाएं स्थगित रहेंगी.”