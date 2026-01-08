26 Me To Duniya Khatam Hai Meme Fame Chacha: '26 में मीम चाचा' के मौत की खबर फेक निकली, व्यंग्य पोस्ट को सच मान बैठी जनता; फैक्ट-चेक में सामने आई सच्चाई

मुंबई, 8 जनवरी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर इंस्टाग्राम उन रिपोर्टों से भर गया है, जिनमें दावा किया गया है कि वायरल "2026 में तो दुनिया खतम है" मीम में दिखाई देने वाले बुजुर्ग व्यक्ति (चाचा) का 1 जनवरी को निधन हो गया. वह व्यक्ति एक रोड इंटरव्यू के बाद सुर्खियों में आ गए, जहां उससे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय मांगी गई थी और बातचीत का वीडियो वायरल हो गया था. 2026 में तो दुनिया ख़तम है मेम-फेम बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का दावा सबसे पहले बिंदून्यूज नाम के इंस्टाग्राम पेज पर सामने आया. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "गांव में लोग अभी भी दबी आवाज में उस अजीब अफवाह के बारे में बात करते हैं कि "दुनिया 26 मई को खत्म हो जाएगी", एक पंक्ति जो लगभग एक मजाक की तरह शुरू हुई और धीरे-धीरे एक कहानी में बदल गई जो गायब होने से इंकार कर देती है, खासकर 1 जनवरी 2026 की शांत, दिल दहला देने वाली सुबह के बाद, जब सभी लोग प्यार से चाचा बुलाते थे, उनका निधन हो गया."

सोशल मीडिया पर फर्जी दावा वायरल

कई अन्य लोगों ने भी दावे को प्रमाणित किए बिना साझा करना शुरू कर दिया. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया गया, "जिस चाचा ने पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि दुनिया 2026 में खत्म हो जाएगी, उसका निधन हो गया है." एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, "26 मई तो दुनिया ख़त्म है चाचा का 1 जनवरी 2026 को निधन हो गया." हालाँकि, एक तथ्य जाँच से पता चला कि ये दावे पूरी तरह से निराधार हैं.

पता चला, पेज, बिन्दुन्यूज़, एक व्यंग्य है. "भारत का सबसे भरोसेमंद व्यंग्य समाचार स्रोत. यहां सभी पोस्ट व्यंग्य/पैरोडी के लिए किए जाते हैं," यह बायो पढ़ा जाता है. यह पेज अक्सर हास्य प्रयोजनों के लिए रोजमर्रा की खबरों के व्यंग्यात्मक या पैरोडी संस्करण साझा करता है.