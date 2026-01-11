Somnath Swabhiman Parv: 'शाश्वत दिव्यता का प्रतीक है सोमनाथ', पीएम मोदी ने गुजरात में 1000 साल के अटूट विश्वास को किया नमन

पीएम मोदी (Photo Credits: ANI)

सोमनाथ/गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे (Gujarat) के दौरान रविवार को सोमनाथ मंदिर (Somnath Mandir) पहुंचे. यहां उन्होंने 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' (Somnath Swabhiman Parv) के समापन समारोह में भाग लेते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर सदियों से भारत की सांस्कृतिक चेतना और अटूट श्रद्धा का केंद्र रहा है. यह पर्व महमूद गजनवी (Mahmud of Ghazni) द्वारा जनवरी 1026 में मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने और स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुए इसके आधुनिक पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, ‘सोमनाथ शाश्वत दिव्यता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है. इसकी पवित्र उपस्थिति पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहती है.’ यह भी पढ़ें: Somnath Swabhiman Parv: 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होंगे पीएम मोदी, दिव्य मंत्रोच्चार और भव्य ड्रोन शो का बनेंगे हिस्सा

'शाश्वत दिव्यता की किरण के रूप में खड़ा है सोमनाथ मंदिर'

Somnath stands as a beacon of eternal divinity. Its sacred presence continues to guide people across generations. Here are highlights from yesterday’s programmes, including the Omkar Mantra chanting and drone show.#SomnathSwabhimanParv pic.twitter.com/lCZxiaauMp — Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026

शौर्य यात्रा और पूजा-अर्चना

रविवार सुबह प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के शंख सर्कल से शुरू हुई 'शौर्य यात्रा' में हिस्सा लिया। यह यात्रा उन वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई थी जिन्होंने सदियों तक मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. यात्रा में 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक जुलूस भी शामिल रहा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है.

शौर्य यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया. इससे पहले शनिवार रात उन्होंने 72 घंटे तक चलने वाले 'अखंड ओंकार मंत्र' जप कार्यक्रम में भाग लिया था और 3,000 ड्रोन्स के माध्यम से आयोजित एक भव्य लाइट शो का अवलोकन भी किया.

राजकोट में 'वाइब्रेंट गुजरात' और विकास का शंखनाद

सोमनाथ के बाद प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने मारवाड़ी विश्वविद्यालय में 'वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन' (VGRC) का उद्घाटन किया.

ट्रेड शो: उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित एक प्रदर्शनी और ट्रेड शो का शुभारंभ किया.

उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित एक प्रदर्शनी और ट्रेड शो का शुभारंभ किया. नई घोषणाएं: इस दौरान उन्होंने 14 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट GIDC एस्टेट विकसित करने और राजकोट में मेडिकल डिवाइस पार्क के उद्घाटन जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 का शुभारंभ

प्रधानमंत्री के दौरे का एक अन्य प्रमुख आकर्षण अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन रहा. गांधीनगर के महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन से उन्होंने सेक्टर 10A तक के नए रूट को हरी झंडी दिखाई. इस विस्तार के साथ ही अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो संपर्क अब पूरी तरह सुगम हो गया है.

ऐतिहासिक संदर्भ: लचीलेपन और पुनर्निर्माण की गाथा

सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल विनाश का नहीं, बल्कि बार-बार उठ खड़े होने के संकल्प का प्रतीक है. प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय यह मंदिर 1026 के आक्रमण के बाद कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने इसे पुनर्जीवित किया. आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से हुआ था, जिसका उद्घाटन 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था.