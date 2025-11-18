Pune Water Cut: पुणे शहर के कई भागों में 20 नवंबर को नहीं आएगा पानी, मरम्मत के कार्य के लिए महानगर पालिका ने लिया फैसला, जानें कौन से क्षेत्र रहेंगे प्रभावित

There will be no water supply in Pune on 20th November (Photo Credits Pixabay)

Pune News: विभिन्न जलकेंद्रों के देखभाल और मेंटेनेंस के लिए गुरुवार 20 नवंबर को पुणे (Pune) शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में वाटर सप्लाई (Water Supply) बंद रहेगा. तो वही शुक्रवार 21 नवंबर को सुबह देर से और कम प्रेशर से पानी का सप्लाई किया जाएगा. कई हिस्सों में गुरुवार, 20 नवंबर को पूरे दिन पानी सप्लाई बंद रहेगी. खड़कवासला बांध (Khadakwasla Dam) से पर्वती जलशुद्धिकरण केंद्र तक जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर महत्वपूर्ण काम होने के कारण यह बंदी लागू की गई है.

हाल ही में 3,000 मिमी डाईमीटर की नई मुख्य पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे अब दो पुरानी 1,400 मिमी पाइपलाइनों से जोड़ने के साथ-साथ फ्लो मीटर लगाने का काम किया जाएगा. ये भी पढ़े:Pune Water Cut: पुणे शहर के कई भागों में 18 सितंबर को नहीं आएगा पानी, मरम्मत के कार्य के लिए महानगर पालिका ने लिया फैसला, जानें कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

इन क्षेत्रों में होगी जलापूर्ति प्रभावित

पुणे महानगर पालिका (Pune Municipal Corporation) के अनुसार, पर्वती MLR/HLR/LLR टैंक क्षेत्र, वडगांव वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, राजीव गांधी पंपिंग स्टेशन, चिखली वॉटर वर्क्स, वारजे वॉटर वर्क्स (Phase 1,2 ) शाहणे टैंक तथा चांदनी चौक और गांधी भवन इलाके के कई टैंकों में जलापूर्ति रोक दी जाएगी.

21 नवंबर को सप्लाई होगी शुरू

जलापूर्ति विभाग (Water Supply Department) का कहना है कि शुक्रवार, 21 नवंबर को पानी की सप्लाई फिर शुरू की जाएगी. हालांकि शुरुआती घंटों में पानी का प्रेशर कम रह सकता है, क्योंकि पाइपलाइन सिस्टम को स्थिर होने में समय लगेगा.

नागरिकों से अपील

अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को पहले से पर्याप्त पानी संग्रह करने और उसका सोच-समझकर उपयोग करने की सलाह दी है. वहीं, भामा-आसखेड–नगर रोड बेल्ट जैसे क्षेत्र इस बंदी से प्रभावित नहीं होंगे और वहां जलापूर्ति (Water Supply) सामान्य रूप से जारी रहेगी.