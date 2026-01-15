महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026: दोपहर 3:30 बजे तक 41.08% मतदान, मुंबई में सुरक्षा और सियासत के बीच वोटिंग तेज

(Credit-Pixabay)

मुंबई: महाराष्ट्र में आज (15 जनवरी 2026) मिनी विधानसभा कहे जाने वाले निकाय चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 3:30 बजे तक औसतन 41.08% मतदान दर्ज किया गया है. सुबह की बेहद सुस्त शुरुआत के बाद दोपहर में मतदाताओं की संख्या में भारी उछाल आया है. मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे बड़े शहरों में पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

मुंबई में हाई अलर्ट और कड़ी सुरक्षा

देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए हो रहे मतदान के मद्देनजर पूरी मुंबई में 'हाई अलर्ट' जारी है. शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की सघन जांच चल रही है. सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम हालिया राजनीतिक तनाव और मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किए गए हैं. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: वोटर्स की अंगुलियों से मिट रहा मार्कर इंक, राज ठाकरे ने लगाया धांधली का आरोप

प्रमुख शहरों का मतदान प्रतिशत (दोपहर 3:30 बजे तक)

मुंबई (BMC): 41.08%

पुणे (PMC): 38.5% (अनुमानित)

नागपुर (NMC): 37.2%

ठाणे और नवी मुंबई: लगभग 39%

मुंबई में मतदान प्रतिशत सुबह 9:30 बजे मात्र 6.98% था, जो 1:30 बजे तक 29.96% और अब 3:30 बजे 41% के पार पहुंच गया है।

मतदाता सूची और तकनीकी समस्याओं से बढ़ी परेशानी

मतदान के उत्साह के बीच कई जगहों पर अव्यवस्था की खबरें भी आईं. कई मतदाताओं ने शिकायत की कि मतदाता सूची में उनके नाम गायब थे या उनके पोलिंग बूथ बिना किसी पूर्व सूचना के बदल दिए गए. राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 'डेटा उपलब्ध नहीं' के मैसेज आने से भी केंद्रों पर भ्रम की स्थिति बनी रही। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 3 वार्डों में आई मामूली ईवीएम (EVM) खराबी को तुरंत ठीक कर लिया गया था.

सत्ता का महासंग्राम: किसका पलड़ा भारी?

यह चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली 'महायुति' और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए साख की लड़ाई है। करीब 4 साल के प्रशासनिक शासन के बाद हो रहे इन चुनावों में 1.03 करोड़ मतदाता 227 पार्षदों का चुनाव करेंगे. इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हुए रणनीतिक तालमेल ने राजनीतिक विशेषज्ञों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

मतदान की प्रक्रिया आज शाम 5:30 बजे तक चलेगी. इसके बाद सभी की निगाहें कल, 16 जनवरी 2026 को होने वाली मतगणना पर टिकी होंगी, जिसके नतीजे तय करेंगे कि मुंबई का अगला महापौर कौन होगा.