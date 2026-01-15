Pune Civic Body Elections 2026: केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का दावा, पुणे में BJP को मिलेगा पूर्ण बहुमत, करीब 125 सीटों पर मिलेगी जीत; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Pune Civic Body Elections 2026: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुरलीधर मोहोल (Murlidhar Mohol) ने पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है.  मतदान के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मोहोल ने दावा किया कि भाजपा शहर में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस बार 120 से 125 सीटों पर जीत दर्ज करेगी,

जनता के विश्वास पर भरोसा

मुरलीधर मोहोळ ने पार्टी की जीत का आधार जनता के भरोसे को बताया। उन्होंने कहा, "पुणे की जनता ने हमेशा विकास का साथ दिया है,हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा 120-125 सीटें जीतेगी। यह जीत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि पुणे के लोगों द्वारा हमारी कार्यप्रणाली और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों पर दिखाए गए अटूट विश्वास का परिणाम होगी.

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का दावा

विकास और बुनियादी ढांचा मुख्य एजेंडा

पूर्व महापौर रहे मोहोळ ने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पुणे में मेट्रो रेल, नदी पुनरुद्धार परियोजना (Mula-Mutha Riverfront) और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, जनता उसे ध्यान में रखकर मतदान कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में भी 500 वर्ग फुट से कम के घरों के लिए संपत्ति कर माफी और महिला सशक्तिकरण के लिए 'लाडकी बहिन योजना' के विस्तार का वादा किया है,

चुनावी समीकरण और मुकाबला

पुणे नगर निगम की कुल 165 सीटों के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान संपन्न हुआ, इस बार चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) जैसी पार्टियां अलग-अलग स्तर पर अपनी ताकत आजमा रही हैं। 2017 के पिछले चुनावों में भाजपा ने 97 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार मोहोळ का दावा उस आंकड़े को भी पार करने का है,

क्या है वर्तमान स्थिति?

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुणे में मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में विसंगतियों की खबरें आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान का उत्साह बना रहा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस और राकांपा (शरद पवार गुट) ने इन दावों को खारिज करते हुए बदलाव की उम्मीद जताई है।

चुनाव के आधिकारिक नतीजे 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि पुणे की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है