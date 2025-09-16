Pune Water Cut: पुणे शहर के कई भागों में 18 सितंबर को नहीं आएगा पानी, मरम्मत के कार्य के लिए महानगर पालिका ने लिया फैसला, जानें कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

(Photo Credits Pixabay)

Pune Water Cut: पुणे (Pune) शहर 18 सितंबर यानी गुरुवार को कई जगहों पर पानी की कटौती (Water Cut) की जाएगी. मरम्मत के कार्य के लिए ये निर्णय महानगर पालिका की ओर से लिया गया है. महानगर पालिका (Municipal Corporation) ने कहा है कि यह पानी कटौती विभिन्न स्थानों पर रखरखाव और मरम्मत कार्य (Repair Work) के लिए है.प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराना पार्वती जलकेंद्र पंपिंग (Old Parvati Water Station Pumping), राजीव गांधी पंपिंग, खडकवासला जैकवेल वारजे फेज क्रमांक 1 व 2 एसएनडीटी, वारजे और न्यू होलकर पंपिंग में निर्माण कार्य चल रहा है,रखरखाव कार्य के चलते 18 सितंबर को पुणे शहर के आधे से ज़्यादा हिस्से में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी.

इसके अलावा, 19 सितंबर को सुबह देर से कम दबाव पर पानी की आपूर्ति की जाएगी, जल आपूर्ति विभाग ने जानकारी दी है.ये भी पढ़े:Pune Water Cut: पुणे में 12 जून को शहर के कई हिस्सों में मेंटेनेस कार्य के कारण पानी की आपूर्ति होगी ठप्प, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट

ये इलाकें रहेंगे प्रभावित

पार्वती एचएलआर टैंक क्षेत्र - सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाड़ी, मुकुंदनगर के कुछ हिस्से, महर्षिनगर, गंगाधाम, चिंतामणिनगर भाग 1 और 2, लेक टाउन, शिवतेजनगर, ऊपरी इंदिरानगर, निचला इंदिरानगर,शेल्के बस्ती, महेश सोसायटी, बिबवेवाड़ी ग्राम पंचायत, सालबुरेवाड़ी, बिबवेवाड़ी ग्राम थान, प्रेमनगर, सैलिसबरी पार्क, गिरिधर भवन चौक, ठाकरे कॉलोनी, पार्वती ग्राम थान, भाग्योदय नगर, शिवनेरी नगर, मीठानगर, कुमार पृथ्वी, क्रमांक. 42 कोंढवा खुर्द, साईबाबा नगर में पानी नहीं आएगा.

वडगांव जलकेंद्र क्षेत्र

हिंगणे, आनंदनगर, वडगांव, धायरी, आंबेगांव पाथर, दत्तनगर, धनकवड़ी, कात्रज, पुणे विद्यापीठ क्षेत्र, कोंढवा बुद्रुक, आंबेगांव खुर्द-बुद्रुक, येवलेवाड़ी, आंबेडकर नगर और आसपास के इलाके रहेंगे प्रभावित.

राजीव गांधी पंपिंग से जुड़े इलाके

सच्चित माता टाकी, संतोषनगर, आंबेगांव बुद्रुक-खुर्द, वंडर सिटी, बालाजी नगर, राजस सोसायटी, सुंदरबन, शेलार मळा, कात्रज गावठाण, भारत नगर, वारखानगर, दत्तनगर, जुने नगर व येवलेवाड़ी क्षेत्र.

वारजे जलकेंद्र और आसपास

चांदणी चौक टाकी परिसर, बावधन, उजवी व डावी भुसारी कॉलनी, चिंतामणि सोसायटी, गुरुगणेश नगर, वारजे कॉलनी, गोकुलनगर, अतुलनगर, भुजबळ टाउनशिप, कोथरूड प्रभाग कार्यालय क्षेत्र, रोहन गार्डन, कांचनगंगा, आरोह सोसायटी, लक्ष्मीनगर झोपड़पट्टी, मुंबई-पुणे बायपास रोड के दोनों ओर के परिसर.

महानगर पालिका की अपील

महापालिका (Municipal Corporation) ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का स्टॉक पहले से भरकर रखें और कटौती के दौरान पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें. काम पूरा होने के बाद सप्लाई धीरे-धीरे सामान्य की जाएगी.