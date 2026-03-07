Petrol-Diesel Price Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में क्या हैं आज पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट? यहां करें चेक

शनिवार, 7 मार्च 2026 को भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल के बावजूद, घरेलू तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है.