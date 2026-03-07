T20 World Cup Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों के लिए CR मुंबई-पुणे से अहमदाबाद के लिए चलाएगी स्पेशल ट्रेनें

(Photo Credits Wikimedia commons)

T20 World Cup Final: 8 मार्च 2026 (रविवार) को होने वाले टी-20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह महामुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. दर्शकों की भारी भीड़ और परिवहन की मांग को देखते हुए मध्य रेल (Central Railway) ने मुंबई और पुणे से अहमदाबाद के बीच 4 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है. यह कदम स्टेडियम पहुंचकर टीम इंडिया का समर्थन करने वाले प्रशंसकों की सुविधा के लिए उठाया गया है.

दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा फाइनल मुकाबला

टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा, जो दर्शक क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. खिताबी भिड़ंत देखने के लिए देश-विदेश से लाखों प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद है. मुंबई और पुणे जैसे शहरों से बड़ी संख्या में प्रशंसक सड़क और रेल मार्ग से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है. यह भी पढ़े: T20 World Cup Finals List: 2007 से 2024 तक किन टीमों के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल, जानिए कब किसने जीती ट्रॉफी

मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई एसी सुपरफास्ट स्पेशल (2 सेवाएं)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चलने वाली यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित होगी.

ट्रेन संख्या 01153 (मुंबई से): यह ट्रेन 7 मार्च 2026 को रात 22.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 06.40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 01154 (अहमदाबाद से): मैच के बाद वापसी के लिए यह ट्रेन 9 मार्च 2026 को सुबह 04.00 बजे अहमदाबाद से चलकर दोपहर 12.55 बजे मुंबई पहुंचेगी.

ठहराव: दादर, ठाणे, वसई रोड, सूरत और वडोदरा.

कोच: इसमें 18 एसी 3-टियर इकोनॉमी कोच शामिल होंगे.

पुणे-अहमदाबाद-पुणे सुपरफास्ट स्पेशल (2 सेवाएं)

पुणे और आसपास के क्षेत्रों के प्रशंसकों के लिए भी विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है.

ट्रेन संख्या 01417 (पुणे से): यह ट्रेन 7 मार्च 2026 को शाम 17.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 05.30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 01418 (अहमदाबाद से): वापसी में यह ट्रेन 9 मार्च 2026 को रात 02.00 बजे अहमदाबाद से चलकर दोपहर 12.10 बजे पुणे पहुंचेगी.

ठहराव: लोणावला, कल्याण, वसई रोड, सूरत और वडोदरा.

कोच: इसमें एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे.

बुकिंग और आरक्षण की जानकारी

इन विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यात्री अपनी टिकटें निम्नलिखित माध्यमों से बुक कर सकते हैं:

ऑनलाइन: IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) या RailOne ऐप के माध्यम से. ऑफलाइन: सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों (PRS) पर जाकर. अनारक्षित टिकट: सामान्य श्रेणी के कोचों के लिए टिकट यूटीएस (UTS) प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला के अनुसार, ट्रेनों के विस्तृत समय और ठहराव की जानकारी के लिए यात्री 'NTES' ऐप या रेलवे की पूछताछ वेबसाइट (www.enquiry.indianrail.gov.in) देख सकते हैं. क्रिकेट प्रेमियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अपनी टिकटें जल्द से जल्द सुरक्षित कर लें.