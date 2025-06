ICC T20 World Cup 2024 Last 5 Overs: पिछले साल आज ही के दिन टीम इंडिया ने रचा था इतिहास, यहां देखें आखिरी 5 ओवरों का रोमांच, जानें कैसे हारा हुआ मुकाबला जीता था भारत

ICC T20 World Cup 2024 Final: पिछले साल आज ही के दिन यानी 29 जून 2024 को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) ने इतिहास रच दिया था. भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में टीम इंडिया (Team India) ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे. दक्षिण अफ्रीका के पास छह विकेट पड़े थे. उस समय सबने यही मान लिया था कि दक्षिण अफ्रीका के उपर से चोक्कर्स का टैग मिट जाएगा, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरी ही बाजी पलट कर रख दिया. नीचे जानें कैसे टीम इंडिया ने बाजी पलट दी थीं. यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2024 Win 1st Anniversary: टी20 वर्ल्ड कप जीत की पहली सालगिरह पर BCCI ने याद किए बारबाडोस के सुनहरे पल, शेयर की खुबसूरत वीडियो

बतौर कप्तान रोहित शर्मा की ये पहली आईसीसी ट्रॉफी थी. टीम इंडिया 13 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीता था. ये जीत इसलिए भी जरुरी थी क्योंकि एक साल पहले टीम इंडिया अपने घर पर वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई थी, तब खिलाड़ियों समेत सभी फैंस का दिल टूट गया था. 26 जून 2024 को मिली इस जीत ने उस हार का गम भुलाने का अवसर दिया.

आखिरी पांच ओवर का खेल

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 15वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर दो छक्के और दो चौके जड़ दिए थे. अक्षर पटेल के उस ओवर से कुल 24 रन आए थे. अब दक्षिण अफ्रीका को इतिहास रचने के लिए 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे. हेनरिक क्लासेन 49 रन और डेविड मिलर 14 रन पर खेल रहे थे. दक्षिण अफ्रीका के छह विकेट अभी बाकी थे और टीम इंडिया के हाथों से ये मैच निकल ही गया था.

16वां ओवर: रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने महज 4 रन दिए. अब दक्षिण अफ्रीका को 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे.

हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को भेजा पवेलियन

17वां ओवर: 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए. पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, हेनरिक क्लासेन 52 रन बनाकर विकेट के पीछे ऋषभ पंत को अपना कैच थमा बैठे. इसके बाद हार्दिक पांड्या ने नए बल्लेबाज पर दबाव बनाए रखा और ओवर में केवल चार रन ही खर्चे. अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 18 गेंदों में 22 रन चाहिए थे.

