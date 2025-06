T20 World Cup 2024 Win 1st Anniversary: टी20टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की ऐतिहासिक जीत की पहली सालगिरह (29 जून 2025) पर बीसीसीआई ने बारबाडोस में रचे गए सुनहरे पल को याद करते हुए एक खूबसूरत वीडियो साझा किया. यह जीत न सिर्फ भारत के लिए 11 साल बाद आई कोई आईसीसी ट्रॉफी थी, बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी की पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी थी. रोहित की कप्तानी और राहुल द्रविड़ के कोचिंग में टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी. इस ऐतिहासिक पल को बीसीसीआई के अलावा फैंस और खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर यादगार अंदाज में सेलिब्रेट किया.

