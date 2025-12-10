Morocco Buildings Collapse: मोरक्को के फेज़ शहर में बड़ा हादसा, दो इमारतें ढहीं; करीब 19 लोगों की मौत, कई घायल

(Photo Credits Pixabay)

Morocco Buildings Collapse: मोरक्को के फेज़ (Fes) शहर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां बुधवार को दो रिहायशी इमारत ढह गई. जिस हादसे में अब ताक की जानकारी के अनुसार करीब 19 लोगों की जान गई है. वहीं कई लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनका इलाज जारी हैं.

घायलों में कुछ की हालत गंभीर

हालांकि एएफपी समाचार एजेंसी ने मोरक्को की सरकारी समाचार एजेंसी मैग्रेब अरब प्रेस (MAP) के हवाले से बताया कि हादसे में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह भी पढ़े: Sikkim Landslide: सिक्किम में भूस्खलन से कई मकान ढहे, 300 ग्रामीणों का हुआ रेस्क्यू- VIDEO

राहत और बचाव कार्य जारी

MAP के अनुसार, घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब मोरक्को में गरीबी और सार्वजनिक सेवाओं की खराब स्थिति को लेकर हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं. प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. सरकार जानना चाहती है किय यह हादसा कैसे हुआ