Barabanki Road Accident: बाराबंकी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दो कारें आपस में टकराई, गाड़ी में लगी आग से 5 लोगों की दर्दनाक मौत: VIDEO

Barabanki Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाराबंकी (Barabanki) जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) पर दो कारों की टक्कर के कारण एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए.घटना उस समय हुई जब वैगन आर कार सड़क किनारे खड़ी थी. कुछ यात्री कार के बाहर थे और कुछ भीतर बैठे थे. तभी तेज़ रफ्तार ब्रेज़ा कार ने आकर वैगन आर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वैगन आर लगभग 200 मीटर दूर जाकर रुकी और देखते ही देखते उसमें आग लग गई.

इस हादसे में वैगन आर में बैठे पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कार एक्सीडेंट में जलकर 5 लोगों की मौत

ब्रेजा में सवार छह लोग घायल

आग लगने के कारण वैगन आर में बैठे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.वहीं ब्रेजा में बैठे छह लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से कार से बाहर निकाला गया और तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया.यह दुर्घटना सुबेहा थाना (Subeha Police Station) क्षेत्र के रतौली ढीह के पास, एक्सप्रेसवे के प्वाइंट 51.6 (Point 51.6) पर हुई.सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत रेस्क्यू काम शुरू किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने हादसे पर शोक व्यक्त किया.उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि राहत और बचाव कार्य तुरंत तेज़ करें,घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें.पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए.