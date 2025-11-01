Telangana Shocker: तेलंगाना में फूड प्वाइजनिंग! हॉस्टल का खाना खाने के बाद 52 छात्र बीमार, 20 अब भी अस्पताल में भर्ती

Telangana food poisoning (Photo- @vani_mehrotra/X)

Telangana Food Poisoning: तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी कल्याण छात्रावास में रहने वाले 52 छात्रों को फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये सभी छात्र धर्मावरम के इटिक्याला मंडल स्थित एक सरकारी बालक कल्याण छात्रावास के बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार रात खाना खाने के बाद कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई, जिसके बाद छात्रावास प्रबंधन ने उन्हें तुरंत पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है.

32 छात्रों को इलाज के बाद मिली छुट्टी

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 52 छात्रों में से 32 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी छात्रों को एहतियात के तौर पर अस्पताल में निगरानी में रखा गया है. अधिकारी ने बताया कि बाकी छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए छात्रावास परिसर में एक चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है.

छात्रों ने खाने में क्या खाया था?

प्रभावित छात्रों ने बताया कि शुक्रवार रात उन्हें रात के खाने में सांभर, चावल और पत्तागोभी परोसा गया था. खाने के कुछ ही घंटों बाद, उनमें से कई को उल्टी होने लगी और पेट में तेज दर्द होने लगा. डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है.

जांच के लिए भेजे गए खाने के नमूने

स्थानीय प्रशासन ने खाने के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.