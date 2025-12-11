New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming In India: थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. आज यानी 11 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला (NZ vs WI 2nd Test 2025) शुरू होने जा रहा है, जहां सीरीज़ फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल किया था, जिसमें शाई होप (140) और जस्टिन ग्रीव्स (202*) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें दिन न्यूजीलैंड को जीत से दूर रखा और पूरी टीम को ऑलआउट होने से बचाया. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: कितने बजे शुरू होगी आईपीएल के आगामी सीजन का ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण? एक क्लिक पर पता करें टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल्स

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवां के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज रहा शानदार और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 66 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने 75 ओवरों में 205 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शाई होप ने 80 गेंदों पर आठ चौके लगाए. शाई होप के अलावा जॉन कैंपबेल ने 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड को ब्लेयर टिकनर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्लेयर टिकनर के अलावा माइकल राय ने तीन विकेट चटकाए.

इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. कप्तान टॉम लैथम नाबाद 7 रन और डेवोन कॉनवे नाबाद 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम अभी भी वेस्टइंडीज से 181 रन पीछे हैं.

न्यूजीलैंड की तरफ से अबतक डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 16 रनों की पारी खेली. डेवोन कॉनवे के अलावा टॉम लैथम ने 7 रन बटोरे. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम अभी एक भी सफलता हाथ नहीं लगी हैं. अब दूसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम जल्द से जल्द विकेट की तलाश करेगी और मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहेगी.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा हैं. आज यानी 11 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) है. ऐसे में भारतीय दर्शक Sony Sports Ten टीवी चैनलों पर NZ vs WI 2nd Test 2025 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का डिजिटल अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) के पास हैं. दर्शक Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर NZ vs WI 2nd Test 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.