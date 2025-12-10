IPL 2026 Auction: कितने बजे शुरू होगी आईपीएल के आगामी सीजन का ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण? एक क्लिक पर पता करें टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल्स

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शनCredit: X/@IPL)

Indian Premier League 2026 Mini Auction: साल 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का 19वां सीजन खेला जाएगा. सीजन शुरू होने से पहले मिनी ऑक्शन होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ ही हफ्तों में मिनी ऑक्शन होने वाला है. इस मिनी ऑक्शन सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत करने के लिए तैयार हैं. इस बार की मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी उन स्टार ऑलराउंडरों पर बड़ी बोली लगा सकते हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सके. बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. फैंस भी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन में इस बार कुल 350 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे, जहां 10 फ्रेंचाइजियां 77 खाली स्लॉट भरने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी.

इस बार ऑक्शन एक दिन का होगा, इसलिए इसे मिनी ऑक्शन कहा जा रहा है. जबकि पिछले सीजन के लिए ये 2 दिनों का हुआ था. इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन में 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. 40 खिलाड़ी 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाले हैं. 30 लाख के बेस प्राइस वाले 227 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लिस्ट में 16 भारतीय और 96 विदेशी कैप्ड प्लेयर्स हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें तो 224 भारतीय और 14 विदेशी हैं. इस बार नीलामी में शामिल होने के लिए 1,390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कुल कितने स्लॉट्स खाली हैं?

आईपीएल के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन में 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतम 77 प्लेयर्स ही बिक सकते हैं. सभी 10 टीमों के कुल 77 स्लॉट्स खाली हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट्स केकेआर (13) में खली हैं, जिन्होंने सिर्फ 12 प्लेयर्स को रिटेन किया था. ऑक्शन में सबसे ज्यादा का पर्स बैलेंस भी केकेआर के पास है. लिस्ट में देखें सभी 10 टीमों में कितने प्लेयर्स का स्लॉट्स खाली है और उनका बैलेंस कितने का है.

चेन्नई सुपर किंग्स - 9 (43.4 करोड़ रुपये)

दिल्ली कैपिटल्स - 8 (21.8 करोड़ रुपये)

गुजरात टाइटंस - 5 (12.9 करोड़ रुपये)

कोलकाता नाइट राइडर्स - 13 (64.3 करोड़ रुपये)

लखनऊ सुपर जायंट्स - 6 (22.95 करोड़ रुपये)

मुंबई इंडियंस - 5 (2.75 करोड़ रुपये)

पंजाब किंग्स - 4 (11.5 करोड़ रुपये)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 8 (16.4 करोड़ रुपये)

राजस्थान रॉयल्स - 9 (16.05 करोड़ रुपये)

सनराइजर्स हैदराबाद - 10 (25.5 करोड़ रुपये)

आईपीएल 2026 ऑक्शन किस तारीख को होगा?

मंगलवार, 16 दिसंबर 2025.

आईपीएल 2026 ऑक्शन वेन्यू- अबू धाबी.

आईपीएल 2026 ऑक्शन कितने बजे से शुरू होगा?

आईपीएल के आगामी सीजन के लिए होने वाला ऑक्शन भारत के समयनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा.

आईपीएल 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

आईपीएल 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा

किस ऐप पर देखें आईपीएल 2026 ऑक्शन लाइव स्ट्रीमिंग?

आईपीएल ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.