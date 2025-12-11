India vs South Africa 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच चंडीगढ़ में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 101 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया ने 175 रन बोर्ड पर लगाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका महज 74 के स्कोर पर ऑल-आउट हो गई. 58 रन बनाने और एक विकेट लेने के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अब सबकी नजर दूसरे टी20 मुकाबले पर टिकी रहने वाली हैं.

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर में 11 दिसंबर को खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 101 रन से शानदार जीत मिली थी. ऐसे में एडेन मार्करम की टीम दूसरे मैच में जोरदार वापसी कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 32 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैच में जीत मिली है. 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 13 मुकाबले खेले गए हैं. छह मैच में भारत को जीत मिली है. छह मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर मोहाली पर अभी तक सिर्फ 2 वनडे खेले गए हैं जिसमें पहली पारी में बल्लेबाजी आसान नजर आई है. आईपीएल टूर्नामेंट में इस मैदान पर 6 मैच खेले गए हैं जिसमें पहली पारी में औसत स्कोर 170 रन और दूसरी पारी में औसत स्कोर 154 रन है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहा है.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs SA Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 32 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 21 टॉस जीते हैं जबकि टीम इंडिया ने महज 11 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 2nd T20I Probable Playing XI)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी और एनरिच नॉर्किया.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.