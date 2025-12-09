IPL 2026 की मिनी नीलामी में बीसीसीआई ने तैयार की अंतिम सूची, क्विंटन डी कॉक का नाम किया गया शामिल

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शनCredit: X/@IPL)

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1,355 खिलाड़ियों की सूची तैयार की थी. इस सूची को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अंतिम सूची में 350 नाम शामिल हैं. इसमें 35 नए नाम शामिल हैं. बीसीसीआई ने जो नए नाम शामिल किए हैं, उनमें दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम प्रमुख है. डी कॉक का बेस प्राइस 1 करोड़ है. क्विंटन डी कॉक का नाम विकेटकीपर-बल्लेबाजों के तीसरे सेट में शामिल किया गया है. डी कॉक का आईपीएल में लंबा अनुभव है. उनके लिए नीलामी में टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. डी कॉक को केकेआर ने अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किया था. फिलहाल वह दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और भारत के साथ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज में अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं. आईपीएल रिटेंशन के आखिरी दिन सभी फ्रेंचाइजियों ने जारी कर दी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची

नीलामी के लिए तैयार अंतिम सूची के विदेशी खिलाड़ियों में श्रीलंका के ट्रेवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालगे शामिल हैं. अफगानिस्तान के अरब गुल, इंग्लैंड के माइल्स हैमंड और डैन लेटिगन, और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, कॉनर एजथरहूजेन, जॉर्ज लिंडे और बायांडा माजोला को शामिल किया गया है. वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पराख, रोशन वाघसारे, यश दिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मत्कर, नमन पुष्पक, परीक्षा वालसणकर, पुरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया और अमन शेखावत के नाम जोड़े गए हैं.

2 करोड़ के बेस प्राइस में 40 खिलाड़ी हैं. इसमें रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर के रूप में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक नीलामी की शुरुआत कैप्ड खिलाड़ियों से शुरू होगी. पहले बल्लेबाजों, फिर ऑलराउंडरों, विकेटकीपर-बल्लेबाजों, तेज गेंदबाजों और फिर स्पिनरों की नीलामी होगी. इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. पहले सेट में कैमरन ग्रीन शामिल हैं और उनके साथ डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर-मैक्गर्क, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ और डेविड मिलर के नाम हैं. वहीं वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडरों के दूसरे सेट में शामिल होंगे.

बोर्ड के मुताबिक नीलामी में एक्सेलरेटेड राउंड लागू होगा। यह प्रक्रिया खिलाड़ी नंबर 70 के बाद शुरू होगी. पहले एक्सेलरेटेड राउंड में 71 से 350 तक के सभी खिलाड़ी शामिल होंगे. इसके बाद टीमों से उन खिलाड़ियों के नाम मांगे जाएंगे जिन्हें वे दोबारा नीलामी में देखना चाहती हैं.

आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी का आयोजन अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगा. नीलामी में कैमरन ग्रीन महंगे खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं.