When is IPL 2026 Mini Auction? इंडियन प्रीमियर लीग मिनी ऑक्शन की तैयारी पूरी! जानिए कब लगेगी खिलाड़ियों की बोली? स्लॉट, स्ट्रीमिंग, समय, डेट और वेन्यू समेत सारी डिटेल्स

आईपीएल 2026 नीलामी(Credit: X@IPL)

IPL 2026 Auction: भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन में इस बार कुल 350 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे, जहां 10 फ्रेंचाइजियां 77 खाली स्लॉट भरने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. इस बार नीलामी में शामिल होने के लिए 1,390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इन खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी शामिल हैं. इनमें 224 अनकैप्ड भारतीय और 18 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो टीमों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हैं. IPL 2026 की मिनी नीलामी में बीसीसीआई ने तैयार की अंतिम सूची, क्विंटन डी कॉक का नाम किया गया शामिल

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स राशि है. KKR के पास कुल 64.3 करोड़ रुपये का पर्स बचा है और टीम के पास 13 स्लॉट खाली हैं, जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी शामिल है. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस (MI) सबसे कम पर्स के साथ नीलामी में उतर रही है. MI के पास सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं, जिससे वह सीमित विकल्पों के साथ रणनीति बनाएगी. फैंस IPL 2026 ऑक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे पढ़ सकते हैं.

आईपीएल 2026 नीलामी की तारीख, स्थान और समय क्या है?

बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि IPL 2026 ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. यह नीलामी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी, जहां सभी फ्रेंचाइजियां अपने नए संयोजन के साथ उतरेंगी.

आईपीएल 2026 नीलामी में कितने खिलाड़ी जाएंगे?

कुल 350 क्रिकेटर नीलामी में जाएंगे, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें 224 अनकैप्ड भारतीय और 18 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो भविष्य में IPL के बड़े सितारे बन सकते हैं.

भारत में आईपीएल 2026 नीलामी का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय प्रीमियर लीग के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर Star Sports हैं. ऐसे में भारत में दर्शक Star Sports Network के टीवी चैनलों पर IPL 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

आईपीएल 2026 नीलामी का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

आईपीएल 2026 नीलामी ऑनलाइन देखने की सुविधा JioHotstar पर उपलब्ध होगी, जो Star Sports की आधिकारिक OTT पार्टनर है. दर्शक JioHotstar ऐप या वेबसाइट पर IPL 2026 ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, हालांकि यह मुफ्त में उपलब्ध नहीं होगी.