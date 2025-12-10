चीन के एक्वेरियम में नो-स्मोकिंग जोन में सिगरेट जलाते व्यक्ति को बेलूगा व्हेल ने अचानक मार दी टक्कर (Watch Video)
बेलुगा व्हेल ने शख्स को मारी शख्स को टक्कर (Photo Credits: X)

Viral Video: चीन (China) के डालियान शहर (Dalian City) के एक एक्वेरियम (Aquarium) में हुई एक अजीब लेकिन मजेदार घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. बेलुगा व्हेल (Beluga Whale) के साथ बातचीत करने वाली जगह पर घूमने आए एक आदमी ने सिगरेट जलाकर नियम तोड़ने का फैसला किया, जबकि बाड़े के चारों ओर कई साफ नो-स्मोकिंग साइन लगे हुए थे. देश के नियमों के तहत सभी इनडोर पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग पूरी तरह से मना है, और एक्वेरियम के कर्मचारी तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन वह उनके बार-बार कहने पर भी ध्यान नहीं दे रहा था. नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट जलाने वाले व्यक्ति को बेलुगा व्हेल टक्कर मार देती है, यह नजारा तेजी से वायरल हो रहा है.

कुछ ही देर बाद, एक अनजान आदमी आया, जो एक बेलुगा व्हेल थी. जैसे ही वह आदमी हाथ में सिगरेट लेकर खड़ा हुआ, बेलुगा टैंक के किनारे तक तैरकर आई और पानी की एक तेज धार छोड़ी, जो सिगरेट पर लगी और उसे तुरंत बुझा दिया. इस हैरान करने वाली हरकत से वह आदमी हैरान रह गया और देखने वाले भी खुश हो गए, जबकि इंटरनेट ने इस पल को तुरंत वायरल सेंसेशन बना दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: जापान के समुद्र तट पर फंसी व्हेलों ने बढ़ाई चिंता, वैज्ञानिकों को सुनामी की आशंका

एक्वेरियम ने बाद में साफ किया कि यह पूरी घटना असल में एक सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो की रिहर्सल का हिस्सा थी, जिसे फायर सेफ्टी को बढ़ावा देने और रिस्ट्रिक्टेड जोन में स्मोकिंग के खतरों को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. जबकि इस वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी, कुछ दर्शकों ने इसे असली माना, कई लोगों ने क्रिएटिव अप्रोच और बेलुगा के अचानक 'हीरो' रोल की तारीफ की.

सेटअप चाहे जो भी हो, यह क्लिप जल्द ही पब्लिक सेफ्टी नियमों को मानने की अहमियत की एक हल्की-फुल्की याद दिलाने वाली चीज बन गई है. आखिर, अगर एक बेलुगा व्हेल इतनी सटीकता से नो-स्मोकिंग नियमों को लागू कर सकती है, तो साइन को नजरअंदाज करने का कोई बहाना नहीं है.