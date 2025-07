Viral Video: जापान के समुद्र तट पर फंसी व्हेलों ने बढ़ाई चिंता, वैज्ञानिकों को सुनामी की आशंका

एशिया के पूर्वी क्षेत्र में बुधवार तड़के रूस के सुदूर पूर्व में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक के बाद, स्थिति स्थिर हो गई है. जापानी टीवी ने अब चिबा प्रान्त के तातेयामा में समुद्र तट पर फंसी कई व्हेल मछलियों के दृश्य प्रसारित किए हैं. टीवी शो के उद्घोषक ने अनुमान लगाया है कि पहले आई भीषण सुनामी इसका एक कारण हो सकती है. हालांकि, मुख्य कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. X पर @mrjeffu द्वारा पोस्ट की गई एक पोस्ट में लिखा है, "जापानी टीवी ने चिबा प्रान्त के तातेयामा में समुद्र तट पर फंसी कई व्हेल मछलियों के दृश्य प्रसारित किए हैं. इस क्षेत्र में कोई बड़ी सुनामी नहीं आई थी, और जैसा कि उद्घोषक ने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि इसका कामचटका भूकंप से कोई संबंध है या नहीं?" पोस्ट में दिए गए वीडियो में कई व्हेल समुद्र तट पर बहकर आई दिखाई दे रही हैं. इस दृश्य में समुद्र तट पर फंसी व्हेल मछलियों का एक हवाई दृश्य दिखाया गया है. यह भी पढ़ें: 2.3 लाख मौतें... 2004 सुनामी का खौफनाक मंजर, वो भयानक दिन जब समुद्र ने बरपाया था कहर

एक ट्विटर थ्रेड में एक्स यूजर @mrjeffu ने कामचटका भूकंप आने से पहले के कुछ और दृश्य भी शेयर किए. यूजर ने लिखा, "एक जापानी फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि कामचटका भूकंप से पहले तातेयामा में व्हेल मछलियां किनारे पर आ गई थीं. कई ट्विटर अकाउंट जापानी टीवी के वीडियो बिना ऑडियो ट्रांसलेट किए शेयर कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि भूकंप के कारण व्हेल के किनारे पर आने की कोई जानकारी नहीं है."

Japanese TV has aired footage of several beached whales in Tateyama, Chiba prefecture. The area was not hit by a major tsunami, and as the announcer says, it is unclear if this is related to the Kamchatka earthquake. pic.twitter.com/C0gSlt1mSV

A Japanese Facebook post indicates that the whales in Tateyama were beached before the Kamchatka earthquake.

Many Twitter accounts have been sharing videos from Japanese TV without translating audio stating there is no information that the earthquake caused the whales to beach. https://t.co/Lh84P5mIhp pic.twitter.com/igT60K7Ez7

