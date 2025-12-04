IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इन ऑलराउंडरों पर लग सकता हैं बड़ा दाव, होगी पैसों की बरसात! यहां देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शनCredit: X/@IPL)

IPL 2026 Mini Auction: साल 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का 19वां सीजन खेला जाएगा. सीजन शुरू होने से पहले मिनी ऑक्शन होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ ही हफ्तों में मिनी ऑक्शन होने वाला है. इस मिनी ऑक्शन सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत करने के लिए तैयार हैं. इस बार की मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी उन स्टार ऑलराउंडरों पर बड़ी बोली लगा सकते हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सके. ऐसे ऑलराउंड की खोज टीमें हमेशा करती हैं, क्योंकि ये अकेले पुरे मैच का रूख बदल सकते हैं. ऐसे में चलिए उन 5 ऑलराउंडरों पर एक नजर डालते हैं, जिनपर इस मिनी ऑक्शन में करोड़ों रुपये की बोली लगा सकती हैं. कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa T20 Series 2025: टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, जानें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में 5 ऑलराउंडरों पर लगेगा बड़ा दाव

माइकल ब्रेसवेल: इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में न्यूजीलैंड के घातक ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. माइकल ब्रेसवेल शानदार बल्लेबाज के साथ उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं. माइकल ब्रेसवेल आखिरी बार आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पांच मैच खेले, जिसमें माइकल ब्रेसवेल ने 58 रन बनाए और छह विकेट चटकाने में सफल रहे थे. वहीं न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेलते हुए माइकल ब्रेसवेल ने 42 टी20 मैचों में कुल 417 रन बनाए और 33 विकेट झटक चुके हैं.

सिकंदर रजा: इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में जिम्बाब्वे के दिग्गज ऑलराउंडर सिकंदर रजा दूसरे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. सिकंदर रजा ने आईपीएल 2023 और 2024 में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं, इन दो सीजनों में सिकंदर रजा ने नौ मैचों में 182 रन बनाए और तीन विकेट लिए हैं. वहीं जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 127 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2,883 रन बनाए और 102 विकेट भी चटकाए हैं. सिकंदर रजा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. सिकंदर रजा की ऑफ-स्पिन गेंदबाजी और मिडिल आर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें एक भरोसेमंद मैच-विनर बनाती है.

मैथ्यू शॉर्ट: ऑस्ट्रेलिया के घातक ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में तीसरे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. मैथ्यू ने आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स के लिए छह मैचों में खेले, जिसमें उन्होंने कुल 117 रन बनाए थे. वहीं मैथ्यू शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 19 टी20 मुकाबले में कुल 357 रन और आठ विकेट झटके हैं. मैथ्यू शॉर्ट की टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी उन्हें टी20 क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाती है.

सारांश जैन: इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में भारतीय घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के सारांश जैन चौथे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. सारांश जैन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सारांश जैन ने रणजी के सिर्फ दो मैचों में एक शतक लगाए और सात विकेट चटका चुके हैं. ऐसे में सारांश जैन आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में एक सरप्राइज पिक साबित हो सकते हैं.

जेसन होल्डर: वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में पांचवें सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. आईपीएल में जेसन होल्डर पांच अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं, जिसमें जेसन होल्डर ने 46 मैचों में कुल 259 रन बनाए और 53 विकेट झटके हैं. वहीं वेस्टइंडीज के लिए खेलते हुए जेसन होल्डर ने 86 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कुल 746 रन बनाए और 97 विकेट चटका चुके हैं.