Apple’s New Store in Noida: नोएडा के DLF मॉल में खुला Apple का नया स्टोर, भारत में अब तक पांचवां स्टोर; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Apple’s New Store in Noida: उत्तर प्रदेश समेत ग्रेटर नोएडा में रहने वाले Apple प्रेमियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अब उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे सीधे नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया पहुंचकर नए iPhone 16 सीरीज, MacBook, iPad और अन्य प्रोडक्ट्स को हाथों-हाथ देख-छूकर खरीद सकते हैं. स्टोर में Apple Specialists भी मौजूद रहेंगे, जो ग्राहकों को प्रोडक्ट डेमो, डिवाइस सेटअप, ट्रेड-इन और व्यक्तिगत सलाह जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे.

स्टोर लगभग 8,240 वर्ग फुट में

यह नया स्टोर लगभग 8,240 वर्ग फुट में फैला हुआ है और मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है. Apple ने मॉल की छह पुरानी दुकानों को मिलाकर यह बड़ा स्पेस तैयार किया है, ताकि उसका सिग्नेचर ओपन और प्रीमियम लुक बना रहे. यह भी पढ़े: Apple ने लॉन्च किया MacBook Pro M5, दमदार AI फीचर्स और 24 घंटे की बैटरी लाइफ वाले पावरफुल लैपटॉप की इतनी है कीमत

स्टोर को लीज पर 11 साल के लिए लिया

स्टोर को लीज पर 11 साल के लिए लिया गया है. पहले साल का किराया पूरी तरह माफ है, जबकि दूसरे साल से ₹263.15 प्रति वर्ग फुट (लगभग ₹45.3 लाख मासिक या ₹5.4 करोड़ वार्षिक) किराया देना होगा. हर तीन साल में किराये में 15% की बढ़ोतरी होगी। पूरे 11 साल में कुल अनुमानित किराया लगभग ₹65 करोड़ होगा.

मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरू के बाद नोएडा में यह Apple का पांचवा स्टोर हैं. कहा जा रहा है कि Appleकी जिस तरफ से भारत में मांग बढ़ रही है. आने वाले दिनों में अन्य शहरों में भी स्टोर खुल सकते हैं.