Noida Building Collapse: नोएडा फेज-3 में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी

Noida Building Collapse: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां सोमवार को फेज-3 थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इस हादसे के समय वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे की चपेट में आने से घायल हो गए थे. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते राहत कार्य शुरू कर दिया गया. घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

इस इलाके में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसा नोएडा के सेक्टर-121 के पास फेज-3 थाना क्षेत्र में हुआ. यहां एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक छत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया. मलबे के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. यह भी पढ़े: Noida Building Collapses: यूपी के नोएडा में बड़ा हादसा! शटरिंग खोलने के दौरान ढहा लेंटर, मलबे में दबे कई मजदूर; राहत कार्य शुरू

नोएडा फेज-3 में निर्माणाधीन इमारत गिरी

पुलिस ने बताया कि मलबे में दबे दो श्रमिकों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया था। दोनों को मामूली चोटें आई थीं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया और उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इमारत का गिरा हुआ ढांचा और चारों ओर बिखरा हुआ मलबा साफ देखा जा सकता है. वीडियो में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी बचाव कार्य का जायजा लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने निर्माण कार्यों में बरती जा रही सुरक्षा सावधानियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रशासनिक जांच के आदेश

नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि इमारत के निर्माण के लिए ली गई अनुमति और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी