VIDEO: ग्रेटर नोएडा के IITL निंबस एक्सप्रेस पार्कव्यू सोसाइटी में सुरक्षा गार्डों की दबंगई, Zepto और Blinkit डिलीवरी राइडर्स को बेरहमी से पीटा

Greater Noida: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सुरक्षा गार्डों द्वारा डिलीवरी राइडर्स के साथ मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है. घटना सेक्टर CHI-V स्थित IITL निंबस एक्सप्रेस पार्कव्यू 2 सोसाइटी की है. यहां मामूली कहासुनी के बाद सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने ज़ेप्टो (Zepto) और ब्लिंकिट (Blinkit) के लिए काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है.

घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग सुरक्षा गार्डों के व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि ये राइडर्स भीषण गर्मी, ठंड और बारिश में सेवाएं देते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. लोगों ने नोएडा पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इंट्री को लेकर शुरू हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत सोसाइटी के भीतर प्रवेश और आवाजाही के नियमों को लेकर हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डिलीवरी राइडर्स और गार्ड्स के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई गार्ड मिलकर निहत्थे राइडर्स को पीट रहे हैं.

 पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हिंसा की शुरुआत किसने की थी. पीड़ित राइडर्स और गार्ड्स, दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा और सम्मान पर सवाल

ग्रेटर नोएडा की ऊंची इमारतों वाली सोसायटियों में गार्ड्स और डिलीवरी बॉयज या सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच विवाद की यह पहली घटना नहीं है. पहले भी कई बार एंट्री रजिस्टर या लिफ्ट के इस्तेमाल को लेकर ऐसे हिंसक टकराव सामने आ चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सोसाइटी प्रबंधन को अपने सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 'बिहेवियरल ट्रेनिंग' (व्यवहार प्रशिक्षण) अनिवार्य करनी चाहिए.